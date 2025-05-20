https://ria.ru/20250520/novosibirsk-2018048128.html

В Новосибирске задержали подозреваемых в краже пожертвований из храма

В Новосибирске задержали подозреваемых в краже пожертвований из храма - РИА Новости, 20.05.2025

В Новосибирске задержали подозреваемых в краже пожертвований из храма

Полицейские в Новосибирске установили личности двух женщин, подозреваемых в краже пожертвований из местного храма, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:48:00+03:00

2025-05-20T13:48:00+03:00

2025-05-20T13:48:00+03:00

происшествия

новосибирск

новосибирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске установили личности двух женщин, подозреваемых в краже пожертвований из местного храма, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. Ранее Telegram-канал Mash_siberia сообщил, что две девушки похитили из храма во имя святой Евфросинии Полоцкой в Новосибирске пожертвования, собранные в том числе для помощи участникам СВО. "Лица, причастные к совершению данного преступления, установлены, сотрудниками полиции в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в главке МВД. РИА Новости в ведомстве уточнили, что обе женщины уже признались в содеянном. Проводится проверка. Сумма похищенного устанавливается. Также агентству сообщили, что одной из подозреваемых 19 лет, а другой - 28.

https://ria.ru/20250520/bank-2018029262.html

https://ria.ru/20250430/arest-2014502693.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, новосибирская область