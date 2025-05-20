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В Новосибирске задержали подозреваемых в краже пожертвований из храма
В Новосибирске задержали подозреваемых в краже пожертвований из храма - РИА Новости, 20.05.2025
В Новосибирске задержали подозреваемых в краже пожертвований из храма
Полицейские в Новосибирске установили личности двух женщин, подозреваемых в краже пожертвований из местного храма, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:48:00+03:00
2025-05-20T13:48:00+03:00
2025-05-20T13:48:00+03:00
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске установили личности двух женщин, подозреваемых в краже пожертвований из местного храма, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. Ранее Telegram-канал Mash_siberia сообщил, что две девушки похитили из храма во имя святой Евфросинии Полоцкой в Новосибирске пожертвования, собранные в том числе для помощи участникам СВО. "Лица, причастные к совершению данного преступления, установлены, сотрудниками полиции в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в главке МВД. РИА Новости в ведомстве уточнили, что обе женщины уже признались в содеянном. Проводится проверка. Сумма похищенного устанавливается. Также агентству сообщили, что одной из подозреваемых 19 лет, а другой - 28.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске задержали подозреваемых в краже пожертвований из храма
В Новосибирске задержали 2 женщин, подозреваемых в краже пожертвований из храма