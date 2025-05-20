Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады
Нетаньяху раскритиковал Лондон, Францию и Канаду за намерение признать Газу
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети X раскритиковал власти Великобритании, Франции и Канады за их требование о прекращении операции в секторе Газа и планы в одностороннем порядке признать палестинское государство, заявив, что это станет наградой за палестинский террор и повлечет новые нападения на еврейское государство.
"Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за свое выживание прежде, чем террористы (палестинского движения - ред.) ХАМАС на нашей границе будут уничтожены, и требуя создания палестинского государства, лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября (2023 года - ред.), одновременно провоцируя новые подобные зверства", - заявил Нетаньяху.
Премьер напомнил, что нынешняя война началась 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики напали на южные поселения Израиля, убили 1200 человек, большинство из которых были гражданскими лицами, а также взяли в плен более 250 заложников.
"Израиль принимает видение президента Трампа и призывает всех европейских лидеров сделать то же самое. Война может закончиться завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны, а Газа будет демилитаризована. Ни одна страна не может согласиться на что-то меньшее, и Израиль, конечно же, не согласится", - добавил Нетаньяху.
В понедельник власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут "конкретные меры" против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении также говорится о решимости правительств этих стран признать палестинское государство.
Армия обороны Израиля в минувшие выходные приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.