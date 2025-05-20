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Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады - РИА Новости, 20.05.2025
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01:07 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/netanjahu-2017963924.html
Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады
Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады - РИА Новости, 20.05.2025
Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети X раскритиковал власти Великобритании, Франции и Канады за их требование о прекращении операции в секторе... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:07:00+03:00
2025-05-20T01:07:00+03:00
в мире
израиль
великобритания
франция
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
канада
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети X раскритиковал власти Великобритании, Франции и Канады за их требование о прекращении операции в секторе Газа и планы в одностороннем порядке признать палестинское государство, заявив, что это станет наградой за палестинский террор и повлечет новые нападения на еврейское государство. "Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за свое выживание прежде, чем террористы (палестинского движения - ред.) ХАМАС на нашей границе будут уничтожены, и требуя создания палестинского государства, лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября (2023 года - ред.), одновременно провоцируя новые подобные зверства", - заявил Нетаньяху. Премьер напомнил, что нынешняя война началась 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики напали на южные поселения Израиля, убили 1200 человек, большинство из которых были гражданскими лицами, а также взяли в плен более 250 заложников. "Израиль принимает видение президента Трампа и призывает всех европейских лидеров сделать то же самое. Война может закончиться завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны, а Газа будет демилитаризована. Ни одна страна не может согласиться на что-то меньшее, и Израиль, конечно же, не согласится", - добавил Нетаньяху. В понедельник власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут "конкретные меры" против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении также говорится о решимости правительств этих стран признать палестинское государство. Армия обороны Израиля в минувшие выходные приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.
https://ria.ru/20250519/gaza-2017821279.html
https://ria.ru/20250518/gaza-2017723062.html
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в мире, израиль, великобритания, франция, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, канада
В мире, Израиль, Великобритания, Франция, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Канада
Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады

Нетаньяху раскритиковал Лондон, Францию и Канаду за намерение признать Газу

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети X раскритиковал власти Великобритании, Франции и Канады за их требование о прекращении операции в секторе Газа и планы в одностороннем порядке признать палестинское государство, заявив, что это станет наградой за палестинский террор и повлечет новые нападения на еврейское государство.
"Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за свое выживание прежде, чем террористы (палестинского движения - ред.) ХАМАС на нашей границе будут уничтожены, и требуя создания палестинского государства, лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября (2023 года - ред.), одновременно провоцируя новые подобные зверства", - заявил Нетаньяху.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на сектор Газа
Вчера, 13:32
Премьер напомнил, что нынешняя война началась 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики напали на южные поселения Израиля, убили 1200 человек, большинство из которых были гражданскими лицами, а также взяли в плен более 250 заложников.
"Израиль принимает видение президента Трампа и призывает всех европейских лидеров сделать то же самое. Война может закончиться завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны, а Газа будет демилитаризована. Ни одна страна не может согласиться на что-то меньшее, и Израиль, конечно же, не согласится", - добавил Нетаньяху.
В понедельник власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут "конкретные меры" против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении также говорится о решимости правительств этих стран признать палестинское государство.
Армия обороны Израиля в минувшие выходные приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.
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Израиль планирует усилить оперативный контроль в секторе Газа
18 мая, 20:35
 
В миреИзраильВеликобританияФранцияБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуКанада
 
 
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