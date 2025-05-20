https://ria.ru/20250520/neft-2017917573.html

Уходят под землю. Россия нашла способ защитить ресурсы

Уходят под землю. Россия нашла способ защитить ресурсы - РИА Новости, 20.05.2025

Уходят под землю. Россия нашла способ защитить ресурсы

В Красноярском крае завершили строительство первого в России подземного нефтехранилища. Дорогостоящий и технически сложный проект готовили несколько лет, однако РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:00:00+03:00

2025-05-20T08:00:00+03:00

2025-05-20T08:01:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Красноярском крае завершили строительство первого в России подземного нефтехранилища. Дорогостоящий и технически сложный проект готовили несколько лет, однако использовать хаб будут совсем не так, как в Европе или Америке.Наконец построилиВпервые о создании подземных хранилищ заговорили в 2020 году, когда падение спроса из-за пандемии коронавируса привело к снижению цен на нефть. К вопросу вернулись в 2022-м — после введения санкций на российское сырье.Эксперты Российского газового общества (РГО) оценили оптимальный объем резерва в 10-20 процентов от годовой добычи. На строительство таких хранилищ с нуля должно было уйти порядка 10-12 лет и от трех до пяти, если создавать их на базе истощенных месторождений. "Такие хабы не только экономят место на земле, но и перспективны точки зрения безопасности. Кроме того, освободившиеся после выработки месторождения площади выгодны и с финансовой точки зрения", — отмечает эксперт топливного рынка, руководитель компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина.В сентябре 2023-го Центральная комиссия Роснедр одобрила представленный "Роснефтью" проект, однако речь шла о небольшом хабе на Таймыре, предназначенном не для стратегического, а для операционного хранения нефти.Теперь недропользователь сообщил о завершении строительства объекта и его готовности к опытной эксплуатации, рассказала на конференции "Актуальные вопросы недропользования: экспертиза запасов и нормативно-правовая база" начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева."Никогда в Российской Федерации не было нефтехранилищ. Всегда нефть в трубу поставлялась. С учетом последних событий и отсутствия инфраструктуры в Арктической зоне в ряде регионов понадобилось создать нефтехранилище. Соответственно, нефть будет размещаться в этих нефтехранилищах, чтобы не сжигать ее в период опытно-промышленных работ", — объяснила она.ТехнологияВ первую очередь проект обеспечит рачительное использование ресурса и снизит негативное влияние на окружающую среду, считают аналитики. "Дело в том, что нефтепровод всегда заполнен нефтью и при проведении работ ее необходимо куда-то девать. Просто вылить нельзя, приходится сжигать", — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Буферные же резервуары позволяют не переводить черное золото понапрасну — его можно слить на время, а после вернуть в трубопровод. На регуляцию цен такие емкости влияния не оказывают, их назначение — чисто техническое.Обычно нефть хранят в наземных резервуарах — такие всегда есть в портах. "К примеру, в шторм загрузить танкер не получится. Чтобы не останавливать трубопровод и добычу, как раз и нужны временные хранилища. Так же и на НПЗ — вдоль нефтепроводов тоже установлены подобные емкости. За счет их наполнения или опустошения балансируют объемы прокачки, что позволяет месторождению стабильно работать", — рассказывает эксперт.Но в Арктической зоне строить наземные резервуары сложнее и дороже, чем подземные хранилища, указывает генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова. Именно этим, по ее мнению, и объясняется выбор в пользу последнего на Таймыре.Бунина, в свою очередь, отмечает, что, если опыт в Красноярском крае окажется эффективным, его разумно применить и для стратегических запасов.Однако увеличение стратегических резервов нефти за счет строительства дополнительных емкостей требует больших затрат. "В случае резкого сокращения спроса на мировом рынке оптимальным вариантом считается консервация низкодебитных (дающих менее десяти баррелей нефти в сутки. — Прим. ред.) скважин", — уточняет Сафонова.Свой путьВ целом необходимости в стратегических запасах у России нет. "Наша нефть хранится в месторождениях", — говорит Юшков. Обширные нефтехранилища нужны странам — импортерам сырья на случай прекращения внешних поставок. Такие мощности, например, есть в США, Южной Корее и Европе. Россия же — крупный экспортер и потому нуждается скорее в технологических емкостях.Прежде всего Юшков рассматривает проект как источник ценного опыта, который можно применять для топливных баз в западных регионах страны. "Подобные объекты подвергались обстрелам со стороны Украины, и убрать их под землю разумно с точки зрения безопасности", — говорит эксперт.Однако, предупреждает он, увлекаться этим тоже не стоит: дорогостоящее строительство таких сложных инженерных систем может существенно увеличить цену топлива для конечных потребителей.А потому необходимо ориентироваться на внутренние потребности государства и не копировать слепо чужой опыт.

https://ria.ru/20250514/evrosoyuz-2016745646.html

https://ria.ru/20250511/neft-2015276671.html

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экономика, россия, нефть, цены на нефть