https://ria.ru/20250520/nauka-2017845389.html
Ученые поняли, как разгадать тайну самого прочного материала
Ученые поняли, как разгадать тайну самого прочного материала - РИА Новости, 20.05.2025
Ученые поняли, как разгадать тайну самого прочного материала
Способ прогнозирования свойств пленок графена — самого прочного из известных материалов, используемого в электронике, медицине и рассматриваемого как сырье для... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:00:00+03:00
2025-05-20T07:00:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Способ прогнозирования свойств пленок графена — самого прочного из известных материалов, используемого в электронике, медицине и рассматриваемого как сырье для многих областей промышленности, создали ученые ЧелГУ совместно с коллегами из КНР и Саудовской Аравии. Авторы исследования считают, что их результаты могут быть использованы для проектирования передовых материалов с заданными свойствами. Результат представлен в Scientific Reports.Планета Земля предположительно содержит 4360 миллионов гигатонн (гигатонна — миллиард тонн. — Прим. ред.) углерода, существующего в виде веществ с разной структурой, например, широко известных алмазов, графита и угля. В 2004 году был открыт простой способ получения "двухмерного" материала из углерода с толщиной слоя в один атом – графена.Благодаря своим электронным, термическим и механическим свойствам графен произвел революцию в материаловедении. Например, графеновая пленка более чем в 1000 раз тоньше листа алюминиевой пищевой фольги и при этом обладает почти одинаковой прочностью с фольгой на растяжение, из-за чего графен называют прочнейшим современным материалом, рассказали ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ).В вузе пояснили, что применение материала в современных технологиях требует понимания его физических свойств, а также моделирования процессов течения тока, механической деформации и теплопроводности в листах графена с помощью нелинейных эволюционных уравнений. Для решения таких уравнений у ученых не существует единого подхода, при этом в настоящий момент модель графеновых пленок (2+1)-мерного пространства еще не была полностью изучена с помощью аналитических решений. Отсутствие таких решений ограничивает возможность специалистов глубже понять уникальные свойства и поведение графена.Профессор Института информационных технологий ЧелГУ Александр Вохминцев совместно с коллегами КНР, Саудовской Аравии и России (Ханты-Мансийск) разработал алгоритм, позволяющий решать подобные эволюционные уравнения и описывать физические процессы в графеновых пленках с высокой точностью."Прямые и косвенные методы, использованные в данном исследовании, такие как модифицированный метод Khat III и Khat II, являются новыми вкладом в область нелинейных дробных эволюционных уравнений. Эти методы специально адаптированы для решения высокопорядковых дробных связанных уравнений, которые сложно решать с помощью традиционных методов", — рассказал Вохминцев.По словам авторов публикации в Scientific Reports, их исследование представляет инновационные аналитические методологии, которые значительно улучшают понимание физических явлений, определяющих поведение и свойства графена. Исследователи утверждают, что предложенные в работе методы оказались эффективными в получении точных и надежных солитарных волновых решений для модели (2+1)-мерного слоя графена, что критично для понимания динамических свойств материала и вносит существенный вклад в прикладную математику и материаловедение."Эти знания имеют решающее значение для разработки современных материалов с заданными свойствами, перспективных для применения в электронике, фотонике и нанотехнологиях", — пояснил Вохминцев.В будущем исследователи планируют рассмотрение более сложных динамических процессов в графеновых листах.
https://ria.ru/20230803/nauka-1887847876.html
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наука, университетская наука, челябинск, технологии, китай, саудовская аравия, россия, scientific reports, челябинский государственный университет, графен, электроника, физика, математика
Наука, Наука, Университетская наука, Челябинск, Технологии, Китай, Саудовская Аравия, Россия, Scientific Reports, Челябинский государственный университет, графен, электроника, Физика, математика
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Способ прогнозирования свойств пленок графена — самого прочного из известных материалов, используемого в электронике, медицине и рассматриваемого как сырье для многих областей промышленности, создали ученые ЧелГУ совместно с коллегами из КНР и Саудовской Аравии. Авторы исследования считают, что их результаты могут быть использованы для проектирования передовых материалов с заданными свойствами. Результат представлен
в Scientific Reports.
Планета Земля предположительно содержит 4360 миллионов гигатонн (гигатонна — миллиард тонн. — Прим. ред.) углерода, существующего в виде веществ с разной структурой, например, широко известных алмазов, графита и угля. В 2004 году был открыт простой способ получения "двухмерного" материала из углерода с толщиной слоя в один атом – графена.
Благодаря своим электронным, термическим и механическим свойствам графен произвел революцию в материаловедении. Например, графеновая пленка более чем в 1000 раз тоньше листа алюминиевой пищевой фольги и при этом обладает почти одинаковой прочностью с фольгой на растяжение, из-за чего графен называют прочнейшим современным материалом, рассказали ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ).
В вузе пояснили, что применение материала в современных технологиях требует понимания его физических свойств, а также моделирования процессов течения тока, механической деформации и теплопроводности в листах графена с помощью нелинейных эволюционных уравнений. Для решения таких уравнений у ученых не существует единого подхода, при этом в настоящий момент модель графеновых пленок (2+1)-мерного пространства еще не была полностью изучена с помощью аналитических решений. Отсутствие таких решений ограничивает возможность специалистов глубже понять уникальные свойства и поведение графена.
Профессор Института информационных технологий ЧелГУ Александр Вохминцев совместно с коллегами КНР, Саудовской Аравии и России (Ханты-Мансийск) разработал алгоритм, позволяющий решать подобные эволюционные уравнения и описывать физические процессы в графеновых пленках с высокой точностью.
«
"Прямые и косвенные методы, использованные в данном исследовании, такие как модифицированный метод Khat III и Khat II, являются новыми вкладом в область нелинейных дробных эволюционных уравнений. Эти методы специально адаптированы для решения высокопорядковых дробных связанных уравнений, которые сложно решать с помощью традиционных методов", — рассказал Вохминцев.
По словам авторов публикации в Scientific Reports, их исследование представляет инновационные аналитические методологии, которые значительно улучшают понимание физических явлений, определяющих поведение и свойства графена. Исследователи утверждают, что предложенные в работе методы оказались эффективными в получении точных и надежных солитарных волновых решений для модели (2+1)-мерного слоя графена, что критично для понимания динамических свойств материала и вносит существенный вклад в прикладную математику и материаловедение.
"Эти знания имеют решающее значение для разработки современных материалов с заданными свойствами, перспективных для применения в электронике, фотонике и нанотехнологиях", — пояснил Вохминцев.
В будущем исследователи планируют рассмотрение более сложных динамических процессов в графеновых листах.