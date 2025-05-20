https://ria.ru/20250520/nato-2018137284.html

"Гоняемся за призраками": французы пришли в ярость из-за провокации НАТО

"Гоняемся за призраками": французы пришли в ярость из-за провокации НАТО - РИА Новости, 20.05.2025

"Гоняемся за призраками": французы пришли в ярость из-за провокации НАТО

Читатели французского издания Le Figaro активно возмутились из-за наблюдательного полета французского самолета морской авиации над Калининградом, заказанного... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T22:02:00+03:00

2025-05-20T22:02:00+03:00

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калининград

балтийское море

россия

владимир путин

нато

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно возмутились из-за наблюдательного полета французского самолета морской авиации над Калининградом, заказанного НАТО для патрулирования стратегических районов Балтийского моря."Военные действия в открытом море. Но чего мы хотим, войны с русскими? А что, если однажды они отомстят?", — задался вопросом один из комментаторов."Сюрреалистическая статья, демонстрирующая невероятную недобросовестность НАТО. То есть ваши действия не является враждебным маневром? Когда это делают русские или китайцы, это провокация, враждебное намерение, но не для нас, это нормально...", — отметил другой."Честно говоря, больше нечего делать!?", — задался вопросом еще один пользователь"Гоняемся за призраками", — подытожили читатели.Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам главы государства, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250520/nato-2018127657.html

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018082754.html

калининград

балтийское море

россия

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калининград, балтийское море, россия, владимир путин, нато