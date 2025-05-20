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"Виновна в преступлениях": на Западе признали страшную правду о НАТО - РИА Новости, 20.05.2025
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20:17 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/nato-2018127657.html
"Виновна в преступлениях": на Западе признали страшную правду о НАТО
"Виновна в преступлениях": на Западе признали страшную правду о НАТО - РИА Новости, 20.05.2025
"Виновна в преступлениях": на Западе признали страшную правду о НАТО
НАТО является главной причиной глобальных конфликтов и нестабильности, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X. РИА Новости, 20.05.2025
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. НАТО является главной причиной глобальных конфликтов и нестабильности, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X."НАТО виновна в самых страшных преступлениях против человечества XXI века и постоянно расширяется вплоть до границ России и вдоль них на протяжении десятилетий", — написал он.Аналитик отметил, что попытки выставить реакцию России на расширение НАТО главной угрозой глобальному миру и стабильности — в лучшем случае бред, в худшем — преднамеренная нечестность. По его словам, альянс виновен в многочисленных агрессивных войнах далеко за пределами границ государств-членов.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018082754.html
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россия, москва, европа, нато, в мире
Россия, Москва, Европа, НАТО, В мире
"Виновна в преступлениях": на Западе признали страшную правду о НАТО

Берлетик: НАТО виновна в самых страшных преступлениях XXI века

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. НАТО является главной причиной глобальных конфликтов и нестабильности, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X.
"НАТО виновна в самых страшных преступлениях против человечества XXI века и постоянно расширяется вплоть до границ России и вдоль них на протяжении десятилетий", — написал он.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Вчера, 16:38
Аналитик отметил, что попытки выставить реакцию России на расширение НАТО главной угрозой глобальному миру и стабильности — в лучшем случае бред, в худшем — преднамеренная нечестность. По его словам, альянс виновен в многочисленных агрессивных войнах далеко за пределами границ государств-членов.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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