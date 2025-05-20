https://ria.ru/20250520/nasilie-2018048465.html

На детях, которых унижала мать в Липецкой области, не нашли следов насилия

На детях, которых унижала мать в Липецкой области, не нашли следов насилия - РИА Новости, 20.05.2025

На детях, которых унижала мать в Липецкой области, не нашли следов насилия

Следов физического насилия не обнаружено на детях, чья мать на видео оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:51:00+03:00

2025-05-20T13:51:00+03:00

2025-05-20T13:51:00+03:00

липецкая область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Следов физического насилия не обнаружено на детях, чья мать на видео оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. Детский омбудсмен Липецкой области Оксана Хлякина ранее сообщала РИА Новости, что дети помещены в реабилитационный центр, медпомощь им не требуется. По данным омбудсмена, у детей нет отца, ведется поиск бабушек, дедушек или других кровных родственников. "Дети здоровы, без следов насилия", - сказали в пресс-службе областной прокуратуры. В пресс-службе добавили, что родственники детей пока не найдены. "Идут поиски отца", - сказала собеседница агентства. В сети распространяется видео, где жительница Лебедяни издевается над своими детьми, и сама это снимает. На записи слышно, как женщина матерится в адрес двух девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. СУСК сообщило о возбуждении в отношении женщины уголовного дела об истязании, отметив, что у нее четверо детей в возрасте от 6 до 10 лет. Также, по данным СУСК, мать проверяют на вменяемость.

https://ria.ru/20250512/istyazanie--2016481666.html

https://ria.ru/20250418/kansk-2011953382.html

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липецкая область, происшествия