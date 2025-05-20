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На детях, которых унижала мать в Липецкой области, не нашли следов насилия - РИА Новости, 20.05.2025
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13:51 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/nasilie-2018048465.html
На детях, которых унижала мать в Липецкой области, не нашли следов насилия
На детях, которых унижала мать в Липецкой области, не нашли следов насилия - РИА Новости, 20.05.2025
На детях, которых унижала мать в Липецкой области, не нашли следов насилия
Следов физического насилия не обнаружено на детях, чья мать на видео оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:51:00+03:00
2025-05-20T13:51:00+03:00
липецкая область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Следов физического насилия не обнаружено на детях, чья мать на видео оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. Детский омбудсмен Липецкой области Оксана Хлякина ранее сообщала РИА Новости, что дети помещены в реабилитационный центр, медпомощь им не требуется. По данным омбудсмена, у детей нет отца, ведется поиск бабушек, дедушек или других кровных родственников. "Дети здоровы, без следов насилия", - сказали в пресс-службе областной прокуратуры. В пресс-службе добавили, что родственники детей пока не найдены. "Идут поиски отца", - сказала собеседница агентства. В сети распространяется видео, где жительница Лебедяни издевается над своими детьми, и сама это снимает. На записи слышно, как женщина матерится в адрес двух девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. СУСК сообщило о возбуждении в отношении женщины уголовного дела об истязании, отметив, что у нее четверо детей в возрасте от 6 до 10 лет. Также, по данным СУСК, мать проверяют на вменяемость.
https://ria.ru/20250512/istyazanie--2016481666.html
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липецкая область, происшествия
Липецкая область, Происшествия
На детях, которых унижала мать в Липецкой области, не нашли следов насилия

На 2 девочках, которых унижала мать в Липецкой области, не нашли следов насилия

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Следов физического насилия не обнаружено на детях, чья мать на видео оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Детский омбудсмен Липецкой области Оксана Хлякина ранее сообщала РИА Новости, что дети помещены в реабилитационный центр, медпомощь им не требуется. По данным омбудсмена, у детей нет отца, ведется поиск бабушек, дедушек или других кровных родственников.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Жительнице Бурятии вынесли приговор за истязание детей и хищение
12 мая, 13:58
"Дети здоровы, без следов насилия", - сказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В пресс-службе добавили, что родственники детей пока не найдены. "Идут поиски отца", - сказала собеседница агентства.
В сети распространяется видео, где жительница Лебедяни издевается над своими детьми, и сама это снимает. На записи слышно, как женщина матерится в адрес двух девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. СУСК сообщило о возбуждении в отношении женщины уголовного дела об истязании, отметив, что у нее четверо детей в возрасте от 6 до 10 лет. Также, по данным СУСК, мать проверяют на вменяемость.
Мужчина, задержанный по подозрению в истязании семилетнего сына в Канске - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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