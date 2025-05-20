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НАСА показало кольцо Эйнштейна из трех галактик
НАСА показало кольцо Эйнштейна из трех галактик - РИА Новости, 20.05.2025
НАСА показало кольцо Эйнштейна из трех галактик
Космический телескоп "Хаббл" запечатлел сразу три галактики, которые образуют явление, известное как кольцо Эйнштейна, сообщает американское космическое... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Космический телескоп "Хаббл" запечатлел сразу три галактики, которые образуют явление, известное как кольцо Эйнштейна, сообщает американское космическое агентство НАСА. Кольцо Эйнштейна - изображение источника света в космосе, искаженное до кольцеобразной формы под действием более близкого сверхмассивного объекта в результате гравитационного линзирования. Кольцо Эйнштейна появляется, когда источник света, объект-линза и наблюдатель находятся на одной прямой. Три галактики, снятые "Хабблом", располагаются в 19,5, 5,5 и 2,7 миллиарда световых лет от Земли. "Упорядоченность этого трио галактик создает своего рода гравитационную линзу, называемую кольцом Эйнштейна", - говорится в публикации на официальном портале НАСА.
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НАСА показало кольцо Эйнштейна из трех галактик
НАСА показало кольцо Эйнштейна из трех галактик, снятое телескопом "Хаббл"