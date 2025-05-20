Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/naemniki-2017977661.html
Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском
Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 20.05.2025
Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском
Англоязычные и польские наемники замечены в рядах ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск), рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T05:51:00+03:00
2025-05-20T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Англоязычные и польские наемники замечены в рядах ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск), рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Старый". "Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю", – сообщил разведчик. По его словам, иностранцы в рядах ВСУ были замечены в первой линии обороны на красноармейском направлении. "Старый" отметил, что это может быть связано с тем, что наемники не успели откатиться с данной позиции и пути отхода были отрезаны действиями бойцов ВС России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском

Англоязычных и польских наемников заметили в рядах ВСУ под Красноармейском

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Англоязычные и польские наемники замечены в рядах ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск), рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Старый".
"Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю", – сообщил разведчик.
По его словам, иностранцы в рядах ВСУ были замечены в первой линии обороны на красноармейском направлении. "Старый" отметил, что это может быть связано с тем, что наемники не успели откатиться с данной позиции и пути отхода были отрезаны действиями бойцов ВС России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала