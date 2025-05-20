https://ria.ru/20250520/naemniki-2017977661.html

Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском

Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 20.05.2025

Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском

Англоязычные и польские наемники замечены в рядах ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск), рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T05:51:00+03:00

2025-05-20T05:51:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Англоязычные и польские наемники замечены в рядах ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск), рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Старый". "Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю", – сообщил разведчик. По его словам, иностранцы в рядах ВСУ были замечены в первой линии обороны на красноармейском направлении. "Старый" отметил, что это может быть связано с тем, что наемники не успели откатиться с данной позиции и пути отхода были отрезаны действиями бойцов ВС России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф