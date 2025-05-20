https://ria.ru/20250520/naemniki-2017977661.html
Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском
Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 20.05.2025
Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском
Англоязычные и польские наемники замечены в рядах ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск), рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T05:51:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Англоязычные и польские наемники замечены в рядах ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск), рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Старый". "Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю", – сообщил разведчик. По его словам, иностранцы в рядах ВСУ были замечены в первой линии обороны на красноармейском направлении. "Старый" отметил, что это может быть связано с тем, что наемники не успели откатиться с данной позиции и пути отхода были отрезаны действиями бойцов ВС России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал о наемниках в рядах ВСУ под Красноармейском
Англоязычных и польских наемников заметили в рядах ВСУ под Красноармейском