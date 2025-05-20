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Набиуллина: ИИ не может принимать решения по ключевой ставке - РИА Новости, 20.05.2025
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11:20 20.05.2025 (обновлено: 11:30 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/nabiullina-2018012413.html
Набиуллина: ИИ не может принимать решения по ключевой ставке
Набиуллина: ИИ не может принимать решения по ключевой ставке - РИА Новости, 20.05.2025
Набиуллина: ИИ не может принимать решения по ключевой ставке
Банк России использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом большой потенциал, но не для принятия решений по ключевой ставке - они требуют... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:20:00+03:00
2025-05-20T11:30:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
альфа-банк
эльвира набиуллина
владимир верхошинский
экономика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк России использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом большой потенциал, но не для принятия решений по ключевой ставке - они требуют профессионального суждения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы действительно стараемся использовать возможности искусственного интеллекта. Я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономических анализах и прогнозировании", - сказала Набиуллина в рамках "Альфа-саммита".По ее словам, ЦБ РФ уже использует искусственный интеллект в работе с жалобами от граждан.Но на вопрос главы Альфа-банка Владимира Верхошинского, сможет ли ИИ заменить ЦБ при принятии решений по ключевой ставке, глава регулятора ответила отрицательно. "Никакая модель это не уловит. Профессиональное суждение в гипотезах очень важно. Для нас еще проблема, что по историческим меркам у нас не очень большие ряды данных", - пояснила Набиуллина.Она отметила, что в ЦБ был опыт рерайтинга материалов с помощью искусственного интеллекта, чтобы они были более понятными и прозрачными, но затем сотрудники ЦБ "все-таки перешли на ручной режим", потому что каких-то нюансов у ИИ не хватает.
https://ria.ru/20250513/putin-2016708360.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк, эльвира набиуллина, владимир верхошинский, экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Альфа-банк, Эльвира Набиуллина, Владимир Верхошинский, Экономика
Набиуллина: ИИ не может принимать решения по ключевой ставке

Набиуллина: возможности ИИ в анализе ситуации с ключевой ставкой ограничены

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк России использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и видит в этом большой потенциал, но не для принятия решений по ключевой ставке - они требуют профессионального суждения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы действительно стараемся использовать возможности искусственного интеллекта. Я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономических анализах и прогнозировании", - сказала Набиуллина в рамках "Альфа-саммита".
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По ее словам, ЦБ РФ уже использует искусственный интеллект в работе с жалобами от граждан.
Но на вопрос главы Альфа-банка Владимира Верхошинского, сможет ли ИИ заменить ЦБ при принятии решений по ключевой ставке, глава регулятора ответила отрицательно. "Никакая модель это не уловит. Профессиональное суждение в гипотезах очень важно. Для нас еще проблема, что по историческим меркам у нас не очень большие ряды данных", - пояснила Набиуллина.
Она отметила, что в ЦБ был опыт рерайтинга материалов с помощью искусственного интеллекта, чтобы они были более понятными и прозрачными, но затем сотрудники ЦБ "все-таки перешли на ручной режим", потому что каких-то нюансов у ИИ не хватает.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Альфа-банкЭльвира НабиуллинаВладимир ВерхошинскийЭкономика
 
 
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