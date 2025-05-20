https://ria.ru/20250520/mytischi-2018115451.html

СК вновь возбудил дела против экс-замглавы Мытищ

СК вновь возбудил дела против экс-замглавы Мытищ - РИА Новости, 20.05.2025

СК вновь возбудил дела против экс-замглавы Мытищ

Уголовные дела о халатности и покушении на мошенничество вновь возбуждены против экс-замглавы администрации Мытищ из-за получения уроженкой Центральной Азии... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:44:00+03:00

2025-05-20T18:44:00+03:00

2025-05-20T19:10:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уголовные дела о халатности и покушении на мошенничество вновь возбуждены против экс-замглавы администрации Мытищ из-за получения уроженкой Центральной Азии жилищного сертификата на сумму более 24 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "С учетом установленных грубых нарушений при получении жилищной субсидии уроженкой одного из государств Центральной Азии и выдаче ей соответствующего сертификата на сумму свыше 24 миллиона рублей после очередной отмены надзорным ведомством процессуальных решений о возбуждении уголовных дел вновь возбуждены уголовные дела в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа Мытищи по статье 293 УК РФ (халатность), а также в отношении указанной уроженки иностранного государства по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее следователи получили доказательства причастности бывшего чиновника к совершению преступной халатности. По данным следствия, должностные лица муниципалитета фактически не проверили соблюдение требований для получения сертификата, в частности не была дана оценка достоверности сведений о доходах признанных малоимущими членов семьи, которые занизили доходы в несколько раз. Кроме того, не были проверены данные о проживании 13 человек в имевшемся жилье, хотя некоторые из них на тот момент были приговорены к длительному сроку лишения свободы или проходили очное обучение за пределами РФ. "Несмотря на указанные обстоятельства, надзирающими прокурорами трижды отменялось постановление о возбуждении уголовного дела о халатности и пять раз отменено соответствующее процессуальное решение по сообщению о покушении на мошенничество при получении выплат в особо крупном размере", - подчеркивается в сообщении. Добавляется, что в настоящее время следователи продолжают работу по привлечению к ответственности допустивших нарушение уголовного закона лиц.

https://ria.ru/20250520/prestuplenie-2017973995.html

https://ria.ru/20250520/moshennichestvo-2017970169.html

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происшествия, россия, мытищи, центральная азия, следственный комитет россии (ск рф)