СК вновь возбудил дела против экс-замглавы Мытищ
На экс-замглавы Мытищ вновь возбудили дела о покушении на мошенничество
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Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уголовные дела о халатности и покушении на мошенничество вновь возбуждены против экс-замглавы администрации Мытищ из-за получения уроженкой Центральной Азии жилищного сертификата на сумму более 24 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"С учетом установленных грубых нарушений при получении жилищной субсидии уроженкой одного из государств Центральной Азии и выдаче ей соответствующего сертификата на сумму свыше 24 миллиона рублей после очередной отмены надзорным ведомством процессуальных решений о возбуждении уголовных дел вновь возбуждены уголовные дела в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа Мытищи по статье 293 УК РФ (халатность), а также в отношении указанной уроженки иностранного государства по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее следователи получили доказательства причастности бывшего чиновника к совершению преступной халатности.
По данным следствия, должностные лица муниципалитета фактически не проверили соблюдение требований для получения сертификата, в частности не была дана оценка достоверности сведений о доходах признанных малоимущими членов семьи, которые занизили доходы в несколько раз. Кроме того, не были проверены данные о проживании 13 человек в имевшемся жилье, хотя некоторые из них на тот момент были приговорены к длительному сроку лишения свободы или проходили очное обучение за пределами РФ.
"Несмотря на указанные обстоятельства, надзирающими прокурорами трижды отменялось постановление о возбуждении уголовного дела о халатности и пять раз отменено соответствующее процессуальное решение по сообщению о покушении на мошенничество при получении выплат в особо крупном размере", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время следователи продолжают работу по привлечению к ответственности допустивших нарушение уголовного закона лиц.