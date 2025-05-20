https://ria.ru/20250520/mvd-2018049508.html

Мошенники не могут похитить деньги через "Госуслуги", рассказали в МВД

Мошенники не могут похитить деньги через "Госуслуги", рассказали в МВД - РИА Новости, 20.05.2025

Мошенники не могут похитить деньги через "Госуслуги", рассказали в МВД

Мошенники, завладев аккаунтом "Госуслуг" жертвы, не смогут похитить деньги или завладеть жильем, но у аферистов появится возможность оформить микрокредит,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:58:00+03:00

2025-05-20T13:58:00+03:00

2025-05-20T13:58:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники, завладев аккаунтом "Госуслуг" жертвы, не смогут похитить деньги или завладеть жильем, но у аферистов появится возможность оформить микрокредит, сообщил заместитель начальника отдела по противодействию совершенным в сфере компьютерной информации имущественным преступлениям УБК МВД РФ Денис Костин. "Через "Госуслуги" невозможно завладеть жильем. Невозможно похитить ваши деньги. Максимум, что возможно, это подтвердить кредит в микрофинансовую организацию", - сказал он на круглом столе "Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности". Правоохранители советуют в случае, когда мошенники завладели паролем от "Госуслуг", обратиться в МФЦ и заблокировать доступ для смены пароля. В ведомстве отметили, что самой распространенной мошеннической схемой остаются звонки от "представителей госструктур",

https://ria.ru/20250520/pensioner-2018040233.html

https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017387152.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество