https://ria.ru/20250520/mvd-2018049508.html
Мошенники не могут похитить деньги через "Госуслуги", рассказали в МВД
Мошенники не могут похитить деньги через "Госуслуги", рассказали в МВД - РИА Новости, 20.05.2025
Мошенники не могут похитить деньги через "Госуслуги", рассказали в МВД
Мошенники, завладев аккаунтом "Госуслуг" жертвы, не смогут похитить деньги или завладеть жильем, но у аферистов появится возможность оформить микрокредит,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:58:00+03:00
2025-05-20T13:58:00+03:00
2025-05-20T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники, завладев аккаунтом "Госуслуг" жертвы, не смогут похитить деньги или завладеть жильем, но у аферистов появится возможность оформить микрокредит, сообщил заместитель начальника отдела по противодействию совершенным в сфере компьютерной информации имущественным преступлениям УБК МВД РФ Денис Костин. "Через "Госуслуги" невозможно завладеть жильем. Невозможно похитить ваши деньги. Максимум, что возможно, это подтвердить кредит в микрофинансовую организацию", - сказал он на круглом столе "Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности". Правоохранители советуют в случае, когда мошенники завладели паролем от "Госуслуг", обратиться в МФЦ и заблокировать доступ для смены пароля. В ведомстве отметили, что самой распространенной мошеннической схемой остаются звонки от "представителей госструктур",
https://ria.ru/20250520/pensioner-2018040233.html
https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017387152.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Мошенники не могут похитить деньги через "Госуслуги", рассказали в МВД
МВД: мошенники не могут через "Госуслуги" похищать деньги или присваивать жилье
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники, завладев аккаунтом "Госуслуг" жертвы, не смогут похитить деньги или завладеть жильем, но у аферистов появится возможность оформить микрокредит, сообщил заместитель начальника отдела по противодействию совершенным в сфере компьютерной информации имущественным преступлениям УБК МВД РФ Денис Костин.
"Через "Госуслуги" невозможно завладеть жильем. Невозможно похитить ваши деньги. Максимум, что возможно, это подтвердить кредит в микрофинансовую организацию", - сказал он на круглом столе "Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности".
Правоохранители советуют в случае, когда мошенники завладели паролем от "Госуслуг", обратиться в МФЦ и заблокировать доступ для смены пароля.
В ведомстве отметили, что самой распространенной мошеннической схемой остаются звонки от "представителей госструктур",