https://ria.ru/20250520/moskva-2018112209.html

В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте

В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте - РИА Новости, 20.05.2025

В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте

В Москве с 1 июня скорректируют стоимость проезда на городском транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Дептранса. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:29:00+03:00

2025-05-20T18:29:00+03:00

2025-05-20T18:54:00+03:00

общество

москва

россия

московское центральное кольцо (мцк)

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018114393_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_0c7d501ab6f4f1f854e62095ba127bbe.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Москве с 1 июня скорректируют стоимость проезда на городском транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Дептранса."С 1 июня стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на пять процентов в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы", — говорится в заявлении.Так, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД в пределах Москвы, наземном городском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" вырастет с 63 до 67 рублей, а в пригороде — с 84 до 90 рублей. Цена поездок по иным билетам по тарифу "Кошелек", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменится на четыре-шесть рублей.При этом стоимость разового проезда по биометрии составит 63 рубля, что на четыре рубля меньше, чем по билету "Кошелек", и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой, указали в пресс-службе. Таким образом, оплата по биометрии уже четвертый год остается наиболее выгодной, ей пользуются более 400 тысяч пассажиров. Уточняется, что пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта останутся бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут". "Стоимость проездных без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди российских городов-миллионников", — отметили в ведомстве. Там обратили внимание, что с 2011 года изменение тарифов на проезд в столице значительно ниже уровня инфляции. При этом они являются одними из самых доступных среди крупных российских городов, несмотря на то, что в Москве пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки. Средства, полученные от индексации тарифов, направляются на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы, добавили в Дептрансе.

https://realty.ria.ru/20250520/moskva-2018057965.html

https://ria.ru/20250314/moskva-2005571972.html

https://realty.ria.ru/20250515/moek-2017069064.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, московское центральное кольцо (мцк), департамент транспорта г. москвы