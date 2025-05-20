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В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте - РИА Новости, 20.05.2025
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18:29 20.05.2025 (обновлено: 18:54 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/moskva-2018112209.html
В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте
В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте - РИА Новости, 20.05.2025
В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте
В Москве с 1 июня скорректируют стоимость проезда на городском транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Дептранса. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:29:00+03:00
2025-05-20T18:54:00+03:00
общество
москва
россия
московское центральное кольцо (мцк)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Москве с 1 июня скорректируют стоимость проезда на городском транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Дептранса."С 1 июня стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на пять процентов в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы", — говорится в заявлении.Так, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД в пределах Москвы, наземном городском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" вырастет с 63 до 67 рублей, а в пригороде — с 84 до 90 рублей. Цена поездок по иным билетам по тарифу "Кошелек", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменится на четыре-шесть рублей.При этом стоимость разового проезда по биометрии составит 63 рубля, что на четыре рубля меньше, чем по билету "Кошелек", и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой, указали в пресс-службе. Таким образом, оплата по биометрии уже четвертый год остается наиболее выгодной, ей пользуются более 400 тысяч пассажиров. Уточняется, что пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта останутся бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут". "Стоимость проездных без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди российских городов-миллионников", — отметили в ведомстве. Там обратили внимание, что с 2011 года изменение тарифов на проезд в столице значительно ниже уровня инфляции. При этом они являются одними из самых доступных среди крупных российских городов, несмотря на то, что в Москве пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки. Средства, полученные от индексации тарифов, направляются на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы, добавили в Дептрансе.
https://realty.ria.ru/20250520/moskva-2018057965.html
https://ria.ru/20250314/moskva-2005571972.html
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общество, москва, россия, московское центральное кольцо (мцк), департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Россия, Московское центральное кольцо (МЦК), Департамент транспорта г. Москвы
В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте

В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте в среднем на 5%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСтанция "Коммунарка" Троицкой линии московского метро
Станция Коммунарка Троицкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Станция "Коммунарка" Троицкой линии московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Москве с 1 июня скорректируют стоимость проезда на городском транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Дептранса.
"С 1 июня стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на пять процентов в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы", — говорится в заявлении.
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Так, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД в пределах Москвы, наземном городском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" вырастет с 63 до 67 рублей, а в пригороде — с 84 до 90 рублей. Цена поездок по иным билетам по тарифу "Кошелек", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменится на четыре-шесть рублей.
При этом стоимость разового проезда по биометрии составит 63 рубля, что на четыре рубля меньше, чем по билету "Кошелек", и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой, указали в пресс-службе. Таким образом, оплата по биометрии уже четвертый год остается наиболее выгодной, ей пользуются более 400 тысяч пассажиров.
Уточняется, что пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта останутся бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут".
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"Стоимость проездных без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди российских городов-миллионников", — отметили в ведомстве.
Там обратили внимание, что с 2011 года изменение тарифов на проезд в столице значительно ниже уровня инфляции. При этом они являются одними из самых доступных среди крупных российских городов, несмотря на то, что в Москве пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки.
Средства, полученные от индексации тарифов, направляются на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы, добавили в Дептрансе.
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