https://ria.ru/20250520/moskva-2018040453.html
В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС
В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС - РИА Новости, 20.05.2025
В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС
Работа сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:14:00+03:00
2025-05-20T13:14:00+03:00
2025-05-20T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Работа сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее депздрав Москвы сообщил, что в работе сервиса фиксировались временные неполадки, специалисты работали над их устранением. "ЕМИАС работает в штатном режиме. В данный момент работа сервиса "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250520/fns--2018035643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, москва
Общество, Технологии, Москва
В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС
Депздрав Москвы восстановил работу сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта"