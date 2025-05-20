https://ria.ru/20250520/moskva-2018040453.html

В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС

В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС - РИА Новости, 20.05.2025

В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС

Работа сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:14:00+03:00

2025-05-20T13:14:00+03:00

2025-05-20T13:14:00+03:00

общество

технологии

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000304312_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_331cbf6ce863e796c8e461feeeffda0b.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Работа сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее депздрав Москвы сообщил, что в работе сервиса фиксировались временные неполадки, специалисты работали над их устранением. "ЕМИАС работает в штатном режиме. В данный момент работа сервиса "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250520/fns--2018035643.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, москва