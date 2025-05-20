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В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС - РИА Новости, 20.05.2025
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13:14 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/moskva-2018040453.html
В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС
В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС - РИА Новости, 20.05.2025
В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС
Работа сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:14:00+03:00
2025-05-20T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Работа сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее депздрав Москвы сообщил, что в работе сервиса фиксировались временные неполадки, специалисты работали над их устранением. "ЕМИАС работает в штатном режиме. В данный момент работа сервиса "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена", - говорится в сообщении.
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общество, технологии, москва
Общество, Технологии, Москва
В Москве восстановили работу сервиса ЕМИАС

Депздрав Москвы восстановил работу сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта"

© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Работа сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Ранее депздрав Москвы сообщил, что в работе сервиса фиксировались временные неполадки, специалисты работали над их устранением.
"ЕМИАС работает в штатном режиме. В данный момент работа сервиса "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена", - говорится в сообщении.
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