https://ria.ru/20250520/moskva-2018007850.html

В Москве пресекли канал незаконной миграции

В Москве пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 20.05.2025

В Москве пресекли канал незаконной миграции

Столичные полицейские пресекли канал незаконной миграции, легализовавший больше тысячи иностранцев, задержаны шесть участников группировки, сообщила... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:57:00+03:00

2025-05-20T10:57:00+03:00

2025-05-20T11:56:00+03:00

происшествия

россия

москва

волгоградская область

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018021299_0:141:1600:1041_1920x0_80_0_0_469207fdcb5c5c41248a81701fd05205.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Столичные полицейские пресекли канал незаконной миграции, легализовавший больше тысячи иностранцев, задержаны шесть участников группировки, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками из Северо-Западного округа столицы перекрыли канал незаконной миграции. Задержаны шестеро участников организованной группы: жители Волгоградской области и столичного региона, один из которых – иностранец", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что криминальный бизнес создал предприниматель, который ранее уже был судим за преступление в сфере миграции. Вместе с сообщниками он зарегистрировал коммерческие организации, которые числились как агентства по подбору персонала. Злоумышленники раздавали свои визитные карты в местах массового скопления иностранцев и публиковали объявления в мессенджерах. Клиентам предлагали за деньги незаконно оформить миграционные документы. С гражданами среднеазиатских республик заключались фиктивные гражданско-правовые либо трудовые договоры. С помощью этих документов они продляли сроки пребывания в России. "По информации оперативных служб, таким образом легализованы более тысячи иностранных граждан", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322.1 УК РФ. По местам жительства и работы задержанных проведены обыски. Изъяты поддельные миграционные документы, банковские карты, штампы. Все фигуранты доставлены в Москву, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250305/migratsiya-2003106045.html

https://ria.ru/20250505/mironov-2014986405.html

россия

москва

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, волгоградская область, ирина волк