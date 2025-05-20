В Москве пресекли канал незаконной миграции
В Москве пресекли канал незаконной миграции, легализовавший 1 тыс иностранцев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Столичные полицейские пресекли канал незаконной миграции, легализовавший больше тысячи иностранцев, задержаны шесть участников группировки, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками из Северо-Западного округа столицы перекрыли канал незаконной миграции. Задержаны шестеро участников организованной группы: жители Волгоградской области и столичного региона, один из которых – иностранец", - написала Волк в Telegram-канале.
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Следствие предварительно установило, что криминальный бизнес создал предприниматель, который ранее уже был судим за преступление в сфере миграции. Вместе с сообщниками он зарегистрировал коммерческие организации, которые числились как агентства по подбору персонала. Злоумышленники раздавали свои визитные карты в местах массового скопления иностранцев и публиковали объявления в мессенджерах.
Клиентам предлагали за деньги незаконно оформить миграционные документы. С гражданами среднеазиатских республик заключались фиктивные гражданско-правовые либо трудовые договоры. С помощью этих документов они продляли сроки пребывания в России.
"По информации оперативных служб, таким образом легализованы более тысячи иностранных граждан", - уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322.1 УК РФ. По местам жительства и работы задержанных проведены обыски. Изъяты поддельные миграционные документы, банковские карты, штампы. Все фигуранты доставлены в Москву, заключили в ведомстве.