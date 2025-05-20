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Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 20.05.2025
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07:51 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/moskva-2017982016.html
Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник
Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 20.05.2025
Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник
Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:51:00+03:00
2025-05-20T07:51:00+03:00
общество
москва
михаил леус
день победы
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться тыловой частью уходящего на восток циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 14 - плюс 16 градусов, по области от плюс 13 до плюс 18 градусов, причем холоднее будет на юге, а теплее - на севере", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, день победы
Общество, Москва, Михаил Леус, День Победы
Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник

В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до 16 градусов тепла

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться тыловой частью уходящего на восток циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 14 - плюс 16 градусов, по области от плюс 13 до плюс 18 градусов, причем холоднее будет на юге, а теплее - на севере", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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