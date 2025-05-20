https://ria.ru/20250520/moskva-2017982016.html

Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник

Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 20.05.2025

Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник

Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T07:51:00+03:00

2025-05-20T07:51:00+03:00

2025-05-20T07:51:00+03:00

общество

москва

михаил леус

день победы

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться тыловой частью уходящего на восток циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 14 - плюс 16 градусов, по области от плюс 13 до плюс 18 градусов, причем холоднее будет на юге, а теплее - на севере", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20250520/pogoda-2017971908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, михаил леус, день победы