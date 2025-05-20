https://ria.ru/20250520/moskva-2017982016.html
Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник
Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 20.05.2025
Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник
Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:51:00+03:00
2025-05-20T07:51:00+03:00
2025-05-20T07:51:00+03:00
общество
москва
михаил леус
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49941/30/499413033_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_09f25547c7edcf64cf0b85974f898580.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться тыловой частью уходящего на восток циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 14 - плюс 16 градусов, по области от плюс 13 до плюс 18 градусов, причем холоднее будет на юге, а теплее - на севере", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20250520/pogoda-2017971908.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49941/30/499413033_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_06e9c891b4c68432c4985d70170bb8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, день победы
Общество, Москва, Михаил Леус, День Победы
Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник
В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до 16 градусов тепла