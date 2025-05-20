https://ria.ru/20250520/moskalkova-2018058343.html
Москалькова назвала диалог с Киевом по содержанию пленных непростым
Москалькова назвала диалог с Киевом по содержанию пленных непростым - РИА Новости, 20.05.2025
Москалькова назвала диалог с Киевом по содержанию пленных непростым
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала непростым диалог с Украиной по вопросу условий содержания пленных, но отметила, что позитив в РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:36:00+03:00
2025-05-20T14:36:00+03:00
2025-05-20T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала непростым диалог с Украиной по вопросу условий содержания пленных, но отметила, что позитив в этом диалоге всё-таки есть. "Сегодня условия содержания наших военнопленных, возможность соблюдения их прав в соответствии с Женевской конвенцией - один из наших приоритетов… В этом непростом диалоге все-таки позитив есть, и помощь такая, мне кажется, очень важна", - сказала Москалькова журналистам. Кроме того, она отметила, что российская сторона вылетала в Женеву, чтобы наладить отношения и с Международным комитетом Красного Креста, и с агентством по без вести пропавшим. "Установили договоренность с украинской стороной, что уполномоченный по правам человека (Дмитрий Лубинец - ред.) и его сотрудники посещают российских военнопленных. Украинская миссия МККК посещает наших военнопленных, и я посылаю списки тех военнопленных, о которых ко мне обратились родственники", - подчеркнула омбудсмен. Уполномоченный напомнила, что в этой сфере отношения России и Украины "зеркальные", стороны одновременно передают пленным посылки от близких и одновременно их посещают.
https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015532118.html
https://ria.ru/20250514/plennyj-2016793688.html
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Москалькова назвала диалог с Киевом по содержанию пленных непростым
Москалькова: в непростом диалоге с Украиной по содержанию пленных есть позитив