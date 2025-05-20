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Москалькова назвала диалог с Киевом по содержанию пленных непростым - РИА Новости, 20.05.2025
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14:36 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/moskalkova-2018058343.html
Москалькова назвала диалог с Киевом по содержанию пленных непростым
Москалькова назвала диалог с Киевом по содержанию пленных непростым - РИА Новости, 20.05.2025
Москалькова назвала диалог с Киевом по содержанию пленных непростым
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала непростым диалог с Украиной по вопросу условий содержания пленных, но отметила, что позитив в РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:36:00+03:00
2025-05-20T14:36:00+03:00
в мире
здоровье - общество
россия
украина
женева (город)
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала непростым диалог с Украиной по вопросу условий содержания пленных, но отметила, что позитив в этом диалоге всё-таки есть. "Сегодня условия содержания наших военнопленных, возможность соблюдения их прав в соответствии с Женевской конвенцией - один из наших приоритетов… В этом непростом диалоге все-таки позитив есть, и помощь такая, мне кажется, очень важна", - сказала Москалькова журналистам. Кроме того, она отметила, что российская сторона вылетала в Женеву, чтобы наладить отношения и с Международным комитетом Красного Креста, и с агентством по без вести пропавшим. "Установили договоренность с украинской стороной, что уполномоченный по правам человека (Дмитрий Лубинец - ред.) и его сотрудники посещают российских военнопленных. Украинская миссия МККК посещает наших военнопленных, и я посылаю списки тех военнопленных, о которых ко мне обратились родственники", - подчеркнула омбудсмен. Уполномоченный напомнила, что в этой сфере отношения России и Украины "зеркальные", стороны одновременно передают пленным посылки от близких и одновременно их посещают.
https://ria.ru/20250507/moskalkova-2015532118.html
https://ria.ru/20250514/plennyj-2016793688.html
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в мире, здоровье - общество, россия, украина, женева (город), татьяна москалькова, дмитрий лубинец, красный крест, международный комитет красного креста (мккк), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Женева (город), Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Красный Крест, Международный комитет Красного Креста (МККК), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Москалькова назвала диалог с Киевом по содержанию пленных непростым

Москалькова: в непростом диалоге с Украиной по содержанию пленных есть позитив

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала непростым диалог с Украиной по вопросу условий содержания пленных, но отметила, что позитив в этом диалоге всё-таки есть.
"Сегодня условия содержания наших военнопленных, возможность соблюдения их прав в соответствии с Женевской конвенцией - один из наших приоритетов… В этом непростом диалоге все-таки позитив есть, и помощь такая, мне кажется, очень важна", - сказала Москалькова журналистам.
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Кроме того, она отметила, что российская сторона вылетала в Женеву, чтобы наладить отношения и с Международным комитетом Красного Креста, и с агентством по без вести пропавшим.
"Установили договоренность с украинской стороной, что уполномоченный по правам человека (Дмитрий Лубинец - ред.) и его сотрудники посещают российских военнопленных. Украинская миссия МККК посещает наших военнопленных, и я посылаю списки тех военнопленных, о которых ко мне обратились родственники", - подчеркнула омбудсмен.
Уполномоченный напомнила, что в этой сфере отношения России и Украины "зеркальные", стороны одновременно передают пленным посылки от близких и одновременно их посещают.
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