https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018058639.html
МВД рассказало о схемах мошенничества на "Госуслугах"
МВД рассказало о схемах мошенничества на "Госуслугах" - РИА Новости, 20.05.2025
МВД рассказало о схемах мошенничества на "Госуслугах"
Мошенники прикрепляют фейковые документы в аккаунтах "Госуслуг", чтобы потом убедить потенциальных жертв в том, что те являются спонсорами террористов, сообщил... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:37:00+03:00
2025-05-20T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники прикрепляют фейковые документы в аккаунтах "Госуслуг", чтобы потом убедить потенциальных жертв в том, что те являются спонсорами террористов, сообщил заместитель начальника отдела по противодействию совершенным в сфере компьютерной информации имущественным преступлениям УБК МВД РФ Денис Костин. "На сайте "Госуслуги", на портале есть возможность прикрепить документы... Мошенники используют эту возможность, отрисовывают в каких-то программах якобы какую-то доверенность несуществующую, просто создают липовые документы, что якобы вы доверили все свои деньги перевезти куда-то там в пользу террористов, и прикрепляют, получив предварительно доступ от вас", - сказал он на круглом столе "Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности". В ведомстве пояснили, что подобная схема направлена на то, чтобы вызвать панику у жертвы и заставить её выполнять требования мошенников. Правоохранители советуют сохранять спокойствие, на портале "Госуслуг" любой человек может закрепить документы. Если пользователь видит новый документ, это то не значит, что он пришел от портала, скорее всего, это мошенники прикрепили несуществующую "доверенность".
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД рассказало о схемах мошенничества на "Госуслугах"
МВД: мошенники прикрепляют фейковые документы в аккаунтах "Госуслуг"
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники прикрепляют фейковые документы в аккаунтах "Госуслуг", чтобы потом убедить потенциальных жертв в том, что те являются спонсорами террористов, сообщил заместитель начальника отдела по противодействию совершенным в сфере компьютерной информации имущественным преступлениям УБК МВД РФ Денис Костин.
"На сайте "Госуслуги", на портале есть возможность прикрепить документы... Мошенники используют эту возможность, отрисовывают в каких-то программах якобы какую-то доверенность несуществующую, просто создают липовые документы, что якобы вы доверили все свои деньги перевезти куда-то там в пользу террористов, и прикрепляют, получив предварительно доступ от вас", - сказал он на круглом столе "Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности".
В ведомстве пояснили, что подобная схема направлена на то, чтобы вызвать панику у жертвы и заставить её выполнять требования мошенников.
Правоохранители советуют сохранять спокойствие, на портале "Госуслуг" любой человек может закрепить документы. Если пользователь видит новый документ, это то не значит, что он пришел от портала, скорее всего, это мошенники прикрепили несуществующую "доверенность".