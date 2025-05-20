https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018003776.html

В ГД предупредили о мошенничестве с письмами о графике отключения воды

В ГД предупредили о мошенничестве с письмами о графике отключения воды - РИА Новости, 20.05.2025

В ГД предупредили о мошенничестве с письмами о графике отключения воды

Мошенники с помощью рассылки электронных писем с предложением проверки графика отключения горячей воды могут украсть персональные и банковские данные граждан,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:37:00+03:00

2025-05-20T10:37:00+03:00

2025-05-20T10:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники с помощью рассылки электронных писем с предложением проверки графика отключения горячей воды могут украсть персональные и банковские данные граждан, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Множество обращений получаю с жалобами на мошенников, которые рассылают письма с предложением проверить график отключения горячей воды, а в итоге крадут персональные данные людей. Ссылки в таких письмах ведут на так называемые фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные. Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды – с мая по август", - сказал Колунов. Парламентарий уточнил, что проверять график отключений следует только на официальных ресурсах. "Во-первых, на сайтах и в соцсетях управляющих компаний и местных администраций. Во-вторых, на информационных стендах внутри подъездов и на входных группах. А еще узнать график отключения воды можно на портале "Госуслуги". Это наиболее простой, надежный и удобный вариант", - заключил он.

https://ria.ru/20250516/mvd-2017266677.html

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