https://ria.ru/20250520/moshenniki-2017997534.html

В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей

В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей - РИА Новости, 20.05.2025

В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей

Мошенники, по телефону представившись сотрудниками поликлиники и ФСБ, убедили оренбургского школьника отправить на такси в Уфу драгоценности матери стоимостью... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:00:00+03:00

2025-05-20T10:00:00+03:00

2025-05-20T10:00:00+03:00

происшествия

уфа

оренбург

оренбургская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 20 мая – РИА Новости. Мошенники, по телефону представившись сотрудниками поликлиники и ФСБ, убедили оренбургского школьника отправить на такси в Уфу драгоценности матери стоимостью 383 тысячи рублей, также мальчик перевел аферистам 15 тысяч с карты родителей, сообщает областная полиция. В полицию Оренбурга обратилась 49-летняя женщина с сообщением, что её 15-летний сын стал жертвой мошенников: злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников поликлиники и ФСБ. "Они убедили подростка назвать код из СМС и отправить все драгоценности из дома на 383 000 рублей в Уфу через такси. Также он перевёл 15 000 рублей с её счёта. После этого связь прервалась", - говорится в Telegram-канале управления МВД по Оренбургской области.Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Расстояние между Оренбургом и Уфой – около 370 километров.

https://ria.ru/20250118/pensioner-1994385278.html

уфа

оренбург

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, оренбург, оренбургская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)