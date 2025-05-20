https://ria.ru/20250520/moshenniki-2017997534.html
В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей
В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей - РИА Новости, 20.05.2025
В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей
Мошенники, по телефону представившись сотрудниками поликлиники и ФСБ, убедили оренбургского школьника отправить на такси в Уфу драгоценности матери стоимостью... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:00:00+03:00
2025-05-20T10:00:00+03:00
2025-05-20T10:00:00+03:00
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Мошенники, по телефону представившись сотрудниками поликлиники и ФСБ, убедили оренбургского школьника отправить на такси в Уфу драгоценности матери стоимостью 383 тысячи рублей, также мальчик перевел аферистам 15 тысяч с карты родителей, сообщает областная полиция. В полицию Оренбурга обратилась 49-летняя женщина с сообщением, что её 15-летний сын стал жертвой мошенников: злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников поликлиники и ФСБ. "Они убедили подростка назвать код из СМС и отправить все драгоценности из дома на 383 000 рублей в Уфу через такси. Также он перевёл 15 000 рублей с её счёта. После этого связь прервалась", - говорится в Telegram-канале управления МВД по Оренбургской области.Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Расстояние между Оренбургом и Уфой – около 370 километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, оренбург, оренбургская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Уфа, Оренбург, Оренбургская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей
Школьник из Оренбурга на такси отправил драгоценности матери мошенникам в Уфу