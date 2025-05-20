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В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей - РИА Новости, 20.05.2025
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10:00 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/moshenniki-2017997534.html
В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей
В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей - РИА Новости, 20.05.2025
В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей
Мошенники, по телефону представившись сотрудниками поликлиники и ФСБ, убедили оренбургского школьника отправить на такси в Уфу драгоценности матери стоимостью... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:00:00+03:00
2025-05-20T10:00:00+03:00
происшествия
уфа
оренбург
оренбургская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Мошенники, по телефону представившись сотрудниками поликлиники и ФСБ, убедили оренбургского школьника отправить на такси в Уфу драгоценности матери стоимостью 383 тысячи рублей, также мальчик перевел аферистам 15 тысяч с карты родителей, сообщает областная полиция. В полицию Оренбурга обратилась 49-летняя женщина с сообщением, что её 15-летний сын стал жертвой мошенников: злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников поликлиники и ФСБ. "Они убедили подростка назвать код из СМС и отправить все драгоценности из дома на 383 000 рублей в Уфу через такси. Также он перевёл 15 000 рублей с её счёта. После этого связь прервалась", - говорится в Telegram-канале управления МВД по Оренбургской области.Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Расстояние между Оренбургом и Уфой – около 370 километров.
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уфа
оренбург
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происшествия, уфа, оренбург, оренбургская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Уфа, Оренбург, Оренбургская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Оренбурге школьник отдал мошенникам драгоценности на 383 тысячи рублей

Школьник из Оренбурга на такси отправил драгоценности матери мошенникам в Уфу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМолодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Мошенники, по телефону представившись сотрудниками поликлиники и ФСБ, убедили оренбургского школьника отправить на такси в Уфу драгоценности матери стоимостью 383 тысячи рублей, также мальчик перевел аферистам 15 тысяч с карты родителей, сообщает областная полиция.
В полицию Оренбурга обратилась 49-летняя женщина с сообщением, что её 15-летний сын стал жертвой мошенников: злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников поликлиники и ФСБ.
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11 февраля, 13:50
"Они убедили подростка назвать код из СМС и отправить все драгоценности из дома на 383 000 рублей в Уфу через такси. Также он перевёл 15 000 рублей с её счёта. После этого связь прервалась", - говорится в Telegram-канале управления МВД по Оренбургской области.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.
Расстояние между Оренбургом и Уфой – около 370 километров.
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ПроисшествияУфаОренбургОренбургская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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