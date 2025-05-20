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Экс-главе "Башнефти" вменили несколько эпизодов мошенничества - РИА Новости, 20.05.2025
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03:05 20.05.2025 (обновлено: 03:20 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/moshennichestvo-2017970169.html
Экс-главе "Башнефти" вменили несколько эпизодов мошенничества
Экс-главе "Башнефти" вменили несколько эпизодов мошенничества - РИА Новости, 20.05.2025
Экс-главе "Башнефти" вменили несколько эпизодов мошенничества
Заочно арестованному в РФ бывшему президенту "Башнефти", экс-члену Совета Федерации Виктору Хорошавцеву вменяется шесть эпизодов мошенничества, указано в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:05:00+03:00
2025-05-20T03:20:00+03:00
происшествия
башнефть
виктор хорошавцев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заочно арестованному в РФ бывшему президенту "Башнефти", экс-члену Совета Федерации Виктору Хорошавцеву вменяется шесть эпизодов мошенничества, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В отношении Хорошавцева вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказано в документах.Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии.Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что, по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры.Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.
https://ria.ru/20250516/moshennichestvo-2017387963.html
https://ria.ru/20250430/netreba-2014281281.html
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происшествия, башнефть, виктор хорошавцев
Происшествия, Башнефть, Виктор Хорошавцев
Экс-главе "Башнефти" вменили несколько эпизодов мошенничества

Экс-главе "Башнефти" Хорошавцеву вменили шесть эпизодов мошенничества

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заочно арестованному в РФ бывшему президенту "Башнефти", экс-члену Совета Федерации Виктору Хорошавцеву вменяется шесть эпизодов мошенничества, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В отношении Хорошавцева вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказано в документах.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Управляющего "Ингушрегионводоканала" заподозрили в мошенничестве
16 мая, 15:25
Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии.
Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что, по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры.
Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.
Всеволод Нетреба - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Против вице-мэра Краснодара Нетребы завели дело о мошенничестве
30 апреля, 10:49
 
ПроисшествияБашнефтьВиктор Хорошавцев
 
 
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