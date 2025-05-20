https://ria.ru/20250520/moshennichestvo-2017970169.html

Экс-главе "Башнефти" вменили несколько эпизодов мошенничества

Экс-главе "Башнефти" вменили несколько эпизодов мошенничества - РИА Новости, 20.05.2025

Экс-главе "Башнефти" вменили несколько эпизодов мошенничества

Заочно арестованному в РФ бывшему президенту "Башнефти", экс-члену Совета Федерации Виктору Хорошавцеву вменяется шесть эпизодов мошенничества, указано в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T03:05:00+03:00

2025-05-20T03:05:00+03:00

2025-05-20T03:20:00+03:00

происшествия

башнефть

виктор хорошавцев

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заочно арестованному в РФ бывшему президенту "Башнефти", экс-члену Совета Федерации Виктору Хорошавцеву вменяется шесть эпизодов мошенничества, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В отношении Хорошавцева вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказано в документах.Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии.Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что, по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры.Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.

https://ria.ru/20250516/moshennichestvo-2017387963.html

https://ria.ru/20250430/netreba-2014281281.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, башнефть, виктор хорошавцев