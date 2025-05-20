https://ria.ru/20250520/molnija-2018044654.html

СК разберется в истории с гибелью женщины от удара молнии в Пермском крае

СК разберется в истории с гибелью женщины от удара молнии в Пермском крае - РИА Новости, 20.05.2025

СК разберется в истории с гибелью женщины от удара молнии в Пермском крае

Следователи СУСК РФ в Пермском крае разбираются в истории с гибелью доярки от удара молнии. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:31:00+03:00

2025-05-20T13:31:00+03:00

2025-05-20T13:49:00+03:00

происшествия

россия

пермский край

юсьвинский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Следователи СУСК РФ в Пермском крае разбираются в истории с гибелью доярки от удара молнии. В местных пабликах в соцсетях жители написали, что в селе Крохалево 52-летнюю доярку местного колхоза поразила молния. Женщина якобы возвращалась домой после работы, началась гроза. Удар молнии попал в женщину, она скончалась. "Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. По данным СУСК, в Юсьвинском районе обнаружено тело женщины. Причины ее смерти выясняются, рассматривается версия гибели от атмосферного электричества.В региональном минздраве агентству рассказали, что смерть женщины была констатирована медицинским работником утром 18 мая.По данным МЧС, после прямого попадания молнии человек мгновенно теряет сознание и падает, воспламеняется одежда. Основными травмами при поражении являются: ожог, электротравма, потеря зрения и слуха. Также может быть парализована работа мозга и сердца.

https://ria.ru/20250514/molniya-2016970605.html

https://rsport.ria.ru/20250210/kolumbija-1998434313.html

россия

пермский край

юсьвинский район

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происшествия, россия, пермский край, юсьвинский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)