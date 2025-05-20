https://ria.ru/20250520/moldaviya-2017988745.html

Молдавия переживает глубокий кризис, заявил бывший премьер

Молдавия переживает глубокий кризис, заявил бывший премьер - РИА Новости, 20.05.2025

Молдавия переживает глубокий кризис, заявил бывший премьер

Экономика Молдавии переживает глубокий кризис, который усугубляется падением экспорта, однако власти на это не реагируют, считает экс-премьер, лидер... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:10:00+03:00

2025-05-20T09:10:00+03:00

2025-05-20T09:10:00+03:00

молдавия

влад филат

евросоюз

в мире

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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Экономика Молдавии переживает глубокий кризис, который усугубляется падением экспорта, однако власти на это не реагируют, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Экспорт падает. Экономика рушится. Власть спит. Снижение экспорта — это не просто статистика. Это рентгеновский снимок экономики в состоянии коллапса. Очевидный симптом того, что направление выбрано глубоко ошибочное. Настоящая Молдавия — страна труда, производства и экспорта — повержена", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, дело не только в том, что за два года экспорт сократился на 900 миллионов долларов. Проблема в том, что из-за этого умирают целые сектора молдавской экономики. Экс-премьер отмечает, что подобные проблемы нельзя объяснить обычной некомпетентностью, он полагает, что речь идет о "сознательной изоляции от реальности", поскольку власти предпочитают смотреть на все через розовые очки. "Сельское хозяйство разрушено, промышленность игнорируется, производители брошены без рынков сбыта, нулевая реакция на окончание преференциальных торговых режимов с ЕС, европейская помощь — без прозрачности, с подозрениями в политическом фаворитизме. В любой нормальной стране такой экономический обвал вызвал бы отставки министров, парламентские расследования, общественные дебаты, протесты", - добавил Филат. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

https://ria.ru/20250516/moldavi-2017486270.html

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молдавия, влад филат, евросоюз, в мире