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Белоусов проинспектировал группировку "Центр"
Белоусов проинспектировал группировку "Центр" - РИА Новости, 20.05.2025
Белоусов проинспектировал группировку "Центр"
Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", сообщило военное ведомство. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:18:00+03:00
2025-05-20T17:18:00+03:00
2025-05-20T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
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центральный военный округ
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", сообщило военное ведомство."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте группировки войск "Центр" заслушал доклады офицеров штаба и командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке и поставил ряд задач", — говорится в релизе.Главе министерства доложили об особенностях работы современных БПЛА, разработанных с учетом опыта СВО и предложений бойцов группировки.Кроме того, Белоусов посетил пункты управления войск "Центра" и заслушал доклады командиров бригад о характере действий противника.Министр поблагодарил командный состав группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военным награды.
https://ria.ru/20250519/belousov--2017809136.html
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Белоусов в командном пункте группировки войск "Центр"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр" и заслушал доклад командующего ЦВО Солодчука, сообщили в Минобороны.
2025-05-20T17:18
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андрей белоусов, россия, безопасность, центральный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия, Безопасность, Центральный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов проинспектировал группировку "Центр"
Белоусов проинспектировал группировку "Центр" и заслушал доклад командующего ЦВО