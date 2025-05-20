Рейтинг@Mail.ru
Белоусов проинспектировал группировку "Центр" - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 20.05.2025 (обновлено: 17:34 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/mo-2018095121.html
Белоусов проинспектировал группировку "Центр"
Белоусов проинспектировал группировку "Центр" - РИА Новости, 20.05.2025
Белоусов проинспектировал группировку "Центр"
Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", сообщило военное ведомство. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:18:00+03:00
2025-05-20T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
россия
безопасность
центральный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018096963_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4a6cf8291516bfe3676e454a451f8ab.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", сообщило военное ведомство."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте группировки войск "Центр" заслушал доклады офицеров штаба и командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке и поставил ряд задач", — говорится в релизе.Главе министерства доложили об особенностях работы современных БПЛА, разработанных с учетом опыта СВО и предложений бойцов группировки.Кроме того, Белоусов посетил пункты управления войск "Центра" и заслушал доклады командиров бригад о характере действий противника.Министр поблагодарил командный состав группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военным награды.
https://ria.ru/20250519/belousov--2017809136.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов в командном пункте группировки войск "Центр"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр" и заслушал доклад командующего ЦВО Солодчука, сообщили в Минобороны.
2025-05-20T17:18
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018096963_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_654eb6d535679938aafab670442c2d48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей белоусов, россия, безопасность, центральный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия, Безопасность, Центральный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов проинспектировал группировку "Центр"

Белоусов проинспектировал группировку "Центр" и заслушал доклад командующего ЦВО

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", сообщило военное ведомство.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте группировки войск "Центр" заслушал доклады офицеров штаба и командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке и поставил ряд задач", — говорится в релизе.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении
19 мая, 12:34
Главе министерства доложили об особенностях работы современных БПЛА, разработанных с учетом опыта СВО и предложений бойцов группировки.
Кроме того, Белоусов посетил пункты управления войск "Центра" и заслушал доклады командиров бригад о характере действий противника.
Министр поблагодарил командный состав группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военным награды.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовРоссияБезопасностьЦентральный военный округМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала