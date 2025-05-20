https://ria.ru/20250520/mo-2018095121.html

Белоусов проинспектировал группировку "Центр"

Белоусов проинспектировал группировку "Центр" - РИА Новости, 20.05.2025

Белоусов проинспектировал группировку "Центр"

Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", сообщило военное ведомство. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:18:00+03:00

2025-05-20T17:18:00+03:00

2025-05-20T17:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

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центральный военный округ

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", сообщило военное ведомство."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте группировки войск "Центр" заслушал доклады офицеров штаба и командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке и поставил ряд задач", — говорится в релизе.Главе министерства доложили об особенностях работы современных БПЛА, разработанных с учетом опыта СВО и предложений бойцов группировки.Кроме того, Белоусов посетил пункты управления войск "Центра" и заслушал доклады командиров бригад о характере действий противника.Министр поблагодарил командный состав группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военным награды.

https://ria.ru/20250519/belousov--2017809136.html

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Белоусов в командном пункте группировки войск "Центр" Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр" и заслушал доклад командующего ЦВО Солодчука, сообщили в Минобороны. 2025-05-20T17:18 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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андрей белоусов, россия, безопасность, центральный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф)