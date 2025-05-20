Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 20.05.2025 (обновлено: 15:31 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/mo-2018061671.html
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области - РИА Новости, 20.05.2025
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
Бойцы группировки "Север" нанесли ракетно-бомбовый удар по украинским военным, направлявшимся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:55:00+03:00
2025-05-20T15:31:00+03:00
безопасность
сумская область
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2017988931_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5058eb27f16c5185827bef230d78452b.jpg
КУРСК, 20 мая — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" нанесли ракетно-бомбовый удар по украинским военным, направлявшимся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Витязь."Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов", — рассказал он.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.При этом ВСУ регулярно пытаются прорваться на территорию Курской области, в основном в районе поселка Теткино, бросая туда новые подразделения. Российские бойцы пресекают эти попытки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар ВС России по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области
Российские военные нанесли удар по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области, уничтожены 12 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север"
2025-05-20T14:55
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2017988931_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7082ba5ac64e094c6f896f5cb748cf75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Безопасность, Сумская область, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области

МО: бойцы "Севера" ударили по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 20 мая — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" нанесли ракетно-бомбовый удар по украинским военным, направлявшимся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Витязь.
"Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов", — рассказал он.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.
При этом ВСУ регулярно пытаются прорваться на территорию Курской области, в основном в районе поселка Теткино, бросая туда новые подразделения. Российские бойцы пресекают эти попытки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьСумская областьКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала