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Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области - РИА Новости, 20.05.2025
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
Бойцы группировки "Север" нанесли ракетно-бомбовый удар по украинским военным, направлявшимся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:55:00+03:00
2025-05-20T14:55:00+03:00
2025-05-20T15:31:00+03:00
безопасность
сумская область
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 20 мая — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" нанесли ракетно-бомбовый удар по украинским военным, направлявшимся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Витязь."Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов", — рассказал он.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.При этом ВСУ регулярно пытаются прорваться на территорию Курской области, в основном в районе поселка Теткино, бросая туда новые подразделения. Российские бойцы пресекают эти попытки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар ВС России по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области
Российские военные нанесли удар по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области, уничтожены 12 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север"
2025-05-20T14:55
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сумская область, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Безопасность, Сумская область, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
МО: бойцы "Севера" ударили по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области