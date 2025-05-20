https://ria.ru/20250520/mishustin-2018076337.html
Мишустин рассказал о развитии космической деятельности в России
Мишустин рассказал о развитии космической деятельности в России - РИА Новости, 20.05.2025
Мишустин рассказал о развитии космической деятельности в России
Планы России по развитию космической деятельности потребуют более 1 триллиона рублей в ближайшие три года и около 4,5 триллионов рублей в перспективе до 2036... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:59:00+03:00
2025-05-20T15:59:00+03:00
2025-05-20T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Планы России по развитию космической деятельности потребуют более 1 триллиона рублей в ближайшие три года и около 4,5 триллионов рублей в перспективе до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что сейчас правительство совместно с "Роскосмосом" завершает корректировку стратегических планов в области космической деятельности."Все задачи достаточно ресурсоемкие. По оценкам специалистов, для их выполнения на следующий трехлетний период надо предусмотреть суммарно более 1 триллиона рублей, в перспективе до 2036 года - около 4,5 триллионов", - сообщил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли в России.Он подчеркнул, что "предстоящий масштаб работ потребует максимально взвешенного использования всех доступных ресурсов страны"."И при подготовке долгосрочной финансовой модели должны быть, конечно, тщательно продуманы вопросы коммерциализации продуктов и услуг, обеспечения устойчивого спроса на них, что создаст условия для объединения усилий государства и бизнеса и, что очень важно, позволит сюда привлечь частные инвестиции. А значит, начнут активно открываться технологические стартапы, новые конструкторские бюро, инновационные производства", - добавил премьер.
https://ria.ru/20250520/mishustin-2018074063.html
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михаил мишустин, россия, общество, роскосмос
Михаил Мишустин, Россия, Общество, Роскосмос
Мишустин рассказал о развитии космической деятельности в России
Мишустин: развитие космической работы потребует около 4,5 трлн руб до 2036 г