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Мишустин: России нужны нестандартные решения в вопросе космических запусков - РИА Новости, 20.05.2025
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15:48 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/mishustin-2018074063.html
Мишустин: России нужны нестандартные решения в вопросе космических запусков
Мишустин: России нужны нестандартные решения в вопросе космических запусков - РИА Новости, 20.05.2025
Мишустин: России нужны нестандартные решения в вопросе космических запусков
России нужны нестандартные технические решения, которые кардинально изменят традиционное представление о способах космических запусков, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:48:00+03:00
2025-05-20T15:48:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. России нужны нестандартные технические решения, которые кардинально изменят традиционное представление о способах космических запусков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию космической отрасли. "Одним из важнейших ключевых вызовов сегодня является необходимость кратного снижения стоимости выведения полезной нагрузки. Ожидаем от наших конструкторов, инженеров, ученых нестандартных технических решений. Это могут быть версии многоразовых комплексов, либо принципиально иные системы с инновационными свойствами, которые кардинально изменят традиционное представление о способах запуска в космос", - сказал Мишустин. Глава правительства отметил, что космическая отрасль находится на пороге сложнейших задач, для решения которых потребуются высококлассные молодые специалисты. Необходимы дополнительные меры, чтобы привлечь талантливых специалистов на предприятия, подчеркнул премьер.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин: России нужны нестандартные решения в вопросе космических запусков

Мишустин: РФ нужны решения, которые изменят представление о космических запусках

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. России нужны нестандартные технические решения, которые кардинально изменят традиционное представление о способах космических запусков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию космической отрасли.
"Одним из важнейших ключевых вызовов сегодня является необходимость кратного снижения стоимости выведения полезной нагрузки. Ожидаем от наших конструкторов, инженеров, ученых нестандартных технических решений. Это могут быть версии многоразовых комплексов, либо принципиально иные системы с инновационными свойствами, которые кардинально изменят традиционное представление о способах запуска в космос", - сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что космическая отрасль находится на пороге сложнейших задач, для решения которых потребуются высококлассные молодые специалисты. Необходимы дополнительные меры, чтобы привлечь талантливых специалистов на предприятия, подчеркнул премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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