https://ria.ru/20250520/miroshnik-2017980789.html
Мирошник прокомментировал заявления Киева о мирном урегулировании
Мирошник прокомментировал заявления Киева о мирном урегулировании - РИА Новости, 20.05.2025
Мирошник прокомментировал заявления Киева о мирном урегулировании
Начавшиеся в Стамбуле переговоры и заявления украинской стороны о якобы стремлении к мирному урегулированию не привели к снижению интенсивности ударов Киева по... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:17:00+03:00
2025-05-20T07:17:00+03:00
2025-05-20T07:17:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Начавшиеся в Стамбуле переговоры и заявления украинской стороны о якобы стремлении к мирному урегулированию не привели к снижению интенсивности ударов Киева по российским гражданским объектам, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своём Telegram-канале. "Стартовавший в Стамбуле переговорный процесс и заявления украинской стороны якобы о стремлении к мирному урегулированию не привели к уменьшению интенсивности ударов ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по российским гражданским объектам. Число пострадавших мирных жителей от атак вооруженных формирований Киева за минувшую неделю превысило 100 человек, а количество прилетов сохранялось в районе 300 ударов ежесуточно", - сообщил Мирошник. По его данным, половина пострадавших гражданских лиц были убиты или ранены в результате преднамеренного применения Киевом ударных БПЛА. "За неделю с 12 по 18 мая от обстрелов и бомбардировок нацистов пострадали как минимум 104 мирных жителя: ранены 87 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли 17 человек. По гражданским объектам ВФУ выпустили не менее 1996 боеприпасов", - отметил Мирошник.
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017822338.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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В мире, Киев, Стамбул, Россия, Родион Мирошник, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мирошник прокомментировал заявления Киева о мирном урегулировании
Мирошник: переговоры не привели к снижению интенсивности ударов Киева по России