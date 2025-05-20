Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал заявления Киева о мирном урегулировании - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/miroshnik-2017980789.html
Мирошник прокомментировал заявления Киева о мирном урегулировании
Мирошник прокомментировал заявления Киева о мирном урегулировании - РИА Новости, 20.05.2025
Мирошник прокомментировал заявления Киева о мирном урегулировании
Начавшиеся в Стамбуле переговоры и заявления украинской стороны о якобы стремлении к мирному урегулированию не привели к снижению интенсивности ударов Киева по... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:17:00+03:00
2025-05-20T07:17:00+03:00
в мире
киев
стамбул
россия
родион мирошник
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_e168666e090cec95cf63a106fc8f9074.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Начавшиеся в Стамбуле переговоры и заявления украинской стороны о якобы стремлении к мирному урегулированию не привели к снижению интенсивности ударов Киева по российским гражданским объектам, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своём Telegram-канале. "Стартовавший в Стамбуле переговорный процесс и заявления украинской стороны якобы о стремлении к мирному урегулированию не привели к уменьшению интенсивности ударов ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по российским гражданским объектам. Число пострадавших мирных жителей от атак вооруженных формирований Киева за минувшую неделю превысило 100 человек, а количество прилетов сохранялось в районе 300 ударов ежесуточно", - сообщил Мирошник. По его данным, половина пострадавших гражданских лиц были убиты или ранены в результате преднамеренного применения Киевом ударных БПЛА. "За неделю с 12 по 18 мая от обстрелов и бомбардировок нацистов пострадали как минимум 104 мирных жителя: ранены 87 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли 17 человек. По гражданским объектам ВФУ выпустили не менее 1996 боеприпасов", - отметил Мирошник.
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017822338.html
https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017260420.html
киев
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_3ebece0757e53509cdd15552310bb508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, стамбул, россия, родион мирошник, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Киев, Стамбул, Россия, Родион Мирошник, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мирошник прокомментировал заявления Киева о мирном урегулировании

Мирошник: переговоры не привели к снижению интенсивности ударов Киева по России

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Начавшиеся в Стамбуле переговоры и заявления украинской стороны о якобы стремлении к мирному урегулированию не привели к снижению интенсивности ударов Киева по российским гражданским объектам, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своём Telegram-канале.
"Стартовавший в Стамбуле переговорный процесс и заявления украинской стороны якобы о стремлении к мирному урегулированию не привели к уменьшению интенсивности ударов ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по российским гражданским объектам. Число пострадавших мирных жителей от атак вооруженных формирований Киева за минувшую неделю превысило 100 человек, а количество прилетов сохранялось в районе 300 ударов ежесуточно", - сообщил Мирошник.
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мирошник рассказал, как Киев пытался сорвать переговоры в Стамбуле
Вчера, 13:42
По его данным, половина пострадавших гражданских лиц были убиты или ранены в результате преднамеренного применения Киевом ударных БПЛА.
"За неделю с 12 по 18 мая от обстрелов и бомбардировок нацистов пострадали как минимум 104 мирных жителя: ранены 87 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли 17 человек. По гражданским объектам ВФУ выпустили не менее 1996 боеприпасов", - отметил Мирошник.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Долгое перемирие позволило бы Украине перевооружиться, заявил Мирошник
16 мая, 08:06
 
В миреКиевСтамбулРоссияРодион МирошникПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала