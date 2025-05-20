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Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов - РИА Новости, 20.05.2025
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04:19 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/mironov-2017973334.html
Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов
Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов - РИА Новости, 20.05.2025
Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:19:00+03:00
2025-05-20T04:19:00+03:00
россия
китай
сергей миронов
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается проработать вопрос о создании в Российской Федерации системы социального рейтинга, применимой к иностранным гражданам, находящимся на временном или постоянном пребывании на территории страны", - сказано в обращении. Отмечается, что оценка может формироваться на основе нескольких параметров: соблюдение миграционного и трудового законодательства, отсутствие судимостей и административных правонарушений, наличие официального трудоустройства и уплата налогов, участие в государственных программах адаптации и интеграции, а также уровень владения русским языком и базовыми знаниями законодательства. В случае систематических нарушений и снижения социального рейтинга ниже установленного порогового значения, предлагается применять механизм административного выдворения с территории России для указанных категорий лиц с установлением бессрочного запрета на повторный въезд. Как рассказал РИА Новости Миронов, рейтинг благонадежности должен учитывать личный вклад представителя иностранного государства в развитие экономики, а также оценивать, насколько он мотивирован связать свою судьбу с Россией. "Введение рейтинга благонадежности позволит решить многочисленные проблемы миграционной политики. Важно, что тот, кто добросовестно соблюдает российские законы, нормы и правила, может получить преференции. Возможности тех мигрантов, кто не хочет этого делать, будут ограничены", - отметил он. Политик напомнил об опыте Китая - системе социального кредита. По его словам, этот комплексный инструмент оценки поведения граждан ведется на основании анализа данных из различных источников, включая соблюдение законодательства, финансовую дисциплину, участие в общественной жизни и другие значимые показатели. "В Китае своя специфика, и там подобная система неплохо себя зарекомендовала как эффективный инструмент госуправления в сфере внутренней безопасности. В нашей стране ее можно модифицировать и создать рейтинг благонадежности для контроля в сфере миграционной политики", – заключил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250519/migranty-2017918334.html
https://ria.ru/20250515/potok-2017171930.html
https://ria.ru/20241203/gosduma-1987005687.html
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россия, китай, сергей миронов, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Китай, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов

Лидер СРЗП Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРейд по выявлению нелегальных мигрантов в Москве
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается проработать вопрос о создании в Российской Федерации системы социального рейтинга, применимой к иностранным гражданам, находящимся на временном или постоянном пребывании на территории страны", - сказано в обращении.
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Отмечается, что оценка может формироваться на основе нескольких параметров: соблюдение миграционного и трудового законодательства, отсутствие судимостей и административных правонарушений, наличие официального трудоустройства и уплата налогов, участие в государственных программах адаптации и интеграции, а также уровень владения русским языком и базовыми знаниями законодательства.
В случае систематических нарушений и снижения социального рейтинга ниже установленного порогового значения, предлагается применять механизм административного выдворения с территории России для указанных категорий лиц с установлением бессрочного запрета на повторный въезд.
Как рассказал РИА Новости Миронов, рейтинг благонадежности должен учитывать личный вклад представителя иностранного государства в развитие экономики, а также оценивать, насколько он мотивирован связать свою судьбу с Россией.
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"Введение рейтинга благонадежности позволит решить многочисленные проблемы миграционной политики. Важно, что тот, кто добросовестно соблюдает российские законы, нормы и правила, может получить преференции. Возможности тех мигрантов, кто не хочет этого делать, будут ограничены", - отметил он.
Политик напомнил об опыте Китая - системе социального кредита. По его словам, этот комплексный инструмент оценки поведения граждан ведется на основании анализа данных из различных источников, включая соблюдение законодательства, финансовую дисциплину, участие в общественной жизни и другие значимые показатели.
"В Китае своя специфика, и там подобная система неплохо себя зарекомендовала как эффективный инструмент госуправления в сфере внутренней безопасности. В нашей стране ее можно модифицировать и создать рейтинг благонадежности для контроля в сфере миграционной политики", – заключил депутат Госдумы.
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