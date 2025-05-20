https://ria.ru/20250520/mir-2018082633.html

Медведев рассказал, на чем будет основан новый мировой порядок

Медведев рассказал, на чем будет основан новый мировой порядок - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев рассказал, на чем будет основан новый мировой порядок

Новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:37:00+03:00

2025-05-20T16:37:00+03:00

2025-05-20T17:38:00+03:00

в мире

дмитрий медведев

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Вероятно, и новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния, военных действий и юридических моделей, которые предложены взамен этому", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20250517/medvedev-2017586108.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025