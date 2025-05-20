Медведев рассказал, на чем будет основан новый мировой порядок
Медведев: новый мировой порядок будет основан на последствиях противостояния
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Вероятно, и новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния, военных действий и юридических моделей, которые предложены взамен этому", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.