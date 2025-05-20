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Медведев рассказал, на чем будет основан новый мировой порядок - РИА Новости, 20.05.2025
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16:37 20.05.2025 (обновлено: 17:38 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/mir-2018082633.html
Медведев рассказал, на чем будет основан новый мировой порядок
Медведев рассказал, на чем будет основан новый мировой порядок - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев рассказал, на чем будет основан новый мировой порядок
Новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:37:00+03:00
2025-05-20T17:38:00+03:00
в мире
дмитрий медведев
петербургский юридический форум — 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Вероятно, и новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния, военных действий и юридических моделей, которые предложены взамен этому", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20250517/medvedev-2017586108.html
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в мире, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025
В мире, Дмитрий Медведев, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев рассказал, на чем будет основан новый мировой порядок

Медведев: новый мировой порядок будет основан на последствиях противостояния

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Вероятно, и новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния, военных действий и юридических моделей, которые предложены взамен этому", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине
17 мая, 17:33
 
В миреДмитрий МедведевПетербургский юридический форум — 2025
 
 
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