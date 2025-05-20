https://ria.ru/20250520/minoborony-2018073698.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 20.05.2025

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, две бронемашины и склад, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:48:00+03:00

2025-05-20T15:48:00+03:00

2025-05-20T15:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, две бронемашины и склад, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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