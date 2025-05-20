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Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 20.05.2025 (обновлено: 15:52 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/minoborony-2018073698.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 20.05.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, две бронемашины и склад, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:48:00+03:00
2025-05-20T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, две бронемашины и склад, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, две бронемашины и склад, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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