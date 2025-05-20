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Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 20.05.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, две бронемашины и склад, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:48:00+03:00
2025-05-20T15:48:00+03:00
2025-05-20T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, две бронемашины и склад, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 военных ВСУ за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки