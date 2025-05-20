https://ria.ru/20250520/migranty-2018055215.html

Госдума приняла закон о регистрации мигрантов через мобильное приложение

Госдума приняла закон о регистрации мигрантов через мобильное приложение - РИА Новости, 20.05.2025

Госдума приняла закон о регистрации мигрантов через мобильное приложение

Госдума на пленарном заседании приняла закон об эксперименте по постановке мигрантов на учет через мобильное приложение. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:24:00+03:00

2025-05-20T14:24:00+03:00

2025-05-20T15:25:00+03:00

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об эксперименте по постановке мигрантов на учет через мобильное приложение.Иностранным гражданам предстоит:Кроме того, определяются основания снятия мигранта с учета, например, если он не передаст данные о геолокации устройства в течение трех дней с даты последнего мониторинга. В этом случае сведения об иностранце при отсутствии законных оснований для пребывания в России внесут в реестр контролируемых лиц.Участниками эксперимента станут мигранты, въехавшие без визы:Документ также предлагает предоставить возможность иностранцам, получившим патент в одном регионе, работать на территории другого. При этом обязательное условие — соглашение между регионами о трудовой деятельности на основании патента. Право заключать его дадут властям Москвы и Подмосковья, а также Петербурга и Ленинградской области.Закон предписывает работодателю, если иностранец задействован в двух субъектах, уведомлять территориальный орган МВД по месту его трудовой деятельности.Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, для них введут: Меры не коснутся дипломатов и граждан Белоруссии.Если эксперимент пройдет успешно, его могут распространить на другие регионы, добавил парламентарий.

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https://ria.ru/20250410/rossija-2010573133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), россия, госдума рф, белоруссия, мигранты, вячеслав володин