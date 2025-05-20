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Госдума приняла закон о регистрации мигрантов через мобильное приложение - РИА Новости, 20.05.2025
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14:24 20.05.2025 (обновлено: 15:25 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/migranty-2018055215.html
Госдума приняла закон о регистрации мигрантов через мобильное приложение
Госдума приняла закон о регистрации мигрантов через мобильное приложение - РИА Новости, 20.05.2025
Госдума приняла закон о регистрации мигрантов через мобильное приложение
Госдума на пленарном заседании приняла закон об эксперименте по постановке мигрантов на учет через мобильное приложение. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:24:00+03:00
2025-05-20T15:25:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
госдума рф
белоруссия
мигранты
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об эксперименте по постановке мигрантов на учет через мобильное приложение.Иностранным гражданам предстоит:Кроме того, определяются основания снятия мигранта с учета, например, если он не передаст данные о геолокации устройства в течение трех дней с даты последнего мониторинга. В этом случае сведения об иностранце при отсутствии законных оснований для пребывания в России внесут в реестр контролируемых лиц.Участниками эксперимента станут мигранты, въехавшие без визы:Документ также предлагает предоставить возможность иностранцам, получившим патент в одном регионе, работать на территории другого. При этом обязательное условие — соглашение между регионами о трудовой деятельности на основании патента. Право заключать его дадут властям Москвы и Подмосковья, а также Петербурга и Ленинградской области.Закон предписывает работодателю, если иностранец задействован в двух субъектах, уведомлять территориальный орган МВД по месту его трудовой деятельности.Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, для них введут: Меры не коснутся дипломатов и граждан Белоруссии.Если эксперимент пройдет успешно, его могут распространить на другие регионы, добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html
https://ria.ru/20250505/mironov-2014986405.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, госдума рф, белоруссия, мигранты, вячеслав володин
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Госдума РФ, Белоруссия, Мигранты, Вячеслав Володин
Госдума приняла закон о регистрации мигрантов через мобильное приложение

ГД приняла закон о регистрации мигрантов в Москве и области через приложение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об эксперименте по постановке мигрантов на учет через мобильное приложение.
Иностранным гражданам предстоит:
  • пройти регистрацию;
  • дать согласие на обработку персональных данных, включая геолокацию абонентских устройств;
  • направить в территориальный орган МВД сообщение о фактическом местонахождении.

Эксперимент проведут с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2029 года в Москве и Подмосковье.

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Кроме того, определяются основания снятия мигранта с учета, например, если он не передаст данные о геолокации устройства в течение трех дней с даты последнего мониторинга. В этом случае сведения об иностранце при отсутствии законных оснований для пребывания в России внесут в реестр контролируемых лиц.
Участниками эксперимента станут мигранты, въехавшие без визы:
  • работающие по патенту;
  • имеющие право трудиться без патента в соответствии с законами или международными договорами (кроме граждан Белоруссии);
  • изменившие цель визита на территории проведения эксперимента;
  • находящиеся в регионе более 90 дней не для трудовой деятельности.
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Документ также предлагает предоставить возможность иностранцам, получившим патент в одном регионе, работать на территории другого.
При этом обязательное условие — соглашение между регионами о трудовой деятельности на основании патента. Право заключать его дадут властям Москвы и Подмосковья, а также Петербурга и Ленинградской области.
Закон предписывает работодателю, если иностранец задействован в двух субъектах, уведомлять территориальный орган МВД по месту его трудовой деятельности.
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Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, для них введут:
  • обязательную регистрацию по месту нахождения;
  • дактилоскопию;
  • биометрическое фотографирование;
  • мониторинг геолокации абонентских устройств.
Меры не коснутся дипломатов и граждан Белоруссии.
Если эксперимент пройдет успешно, его могут распространить на другие регионы, добавил парламентарий.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияГосдума РФБелоруссияМигрантыВячеслав Володин
 
 
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