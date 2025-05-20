МИД России откроет на сайте раздел, посвященный юбилею Победы
МИД откроет на сайте раздел, где соберет материалы о 80-летии Победы
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. МИД РФ откроет на своем сайте специальный раздел, где соберет все материалы министерства и посольств, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канал.
"МИД России уже много лет прилагает активные усилия по донесению правды о Великой Отечественной войне до широкой аудитории. Не было бы преувеличением сказать, что онлайн-ресурсы МИД и наших посольств стали настоящими интернет-амбассадорами исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне", - сообщила Захаровае.
Она отметила, что на аккаунтах МИД России в соцсетях не только на русском, но и на английском, испанском, французском и арабском языках каждый день рассказывается правда о Великой Отечественной. Только в первой половине этого года российские дипломаты сделали более 7 тысяч соответствующих публикаций в разных форматах - от крупных статей до образовательных роликов, посвященных Победе и рассказывающие об исторических фактах, уточнила она.
"Сейчас мы завершаем работу над запуском специального раздела на веб-портале министерства, где в удобной и доступной форме будут собраны все материалы, посвященные 80-й годовщине Победы... На сайте они будут навсегда отфиксированы, станут источником, который невозможно исказить", - отметила Захарова.
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