https://ria.ru/20250520/mid-2018142949.html

МИД России откроет на сайте раздел, посвященный юбилею Победы

МИД России откроет на сайте раздел, посвященный юбилею Победы - РИА Новости, 20.05.2025

МИД России откроет на сайте раздел, посвященный юбилею Победы

МИД РФ откроет на своем сайте специальный раздел, где соберет все материалы министерства и посольств, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T23:42:00+03:00

2025-05-20T23:42:00+03:00

2025-05-20T23:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

мария захарова

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. МИД РФ откроет на своем сайте специальный раздел, где соберет все материалы министерства и посольств, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канал. "МИД России уже много лет прилагает активные усилия по донесению правды о Великой Отечественной войне до широкой аудитории. Не было бы преувеличением сказать, что онлайн-ресурсы МИД и наших посольств стали настоящими интернет-амбассадорами исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне", - сообщила Захаровае. Она отметила, что на аккаунтах МИД России в соцсетях не только на русском, но и на английском, испанском, французском и арабском языках каждый день рассказывается правда о Великой Отечественной. Только в первой половине этого года российские дипломаты сделали более 7 тысяч соответствующих публикаций в разных форматах - от крупных статей до образовательных роликов, посвященных Победе и рассказывающие об исторических фактах, уточнила она. "Сейчас мы завершаем работу над запуском специального раздела на веб-портале министерства, где в удобной и доступной форме будут собраны все материалы, посвященные 80-й годовщине Победы... На сайте они будут навсегда отфиксированы, станут источником, который невозможно исказить", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

https://ria.ru/20250513/pobeda-2016529737.html

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Дарья Буймова

общество, россия, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне