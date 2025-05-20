https://ria.ru/20250520/mid-2018063830.html

МИД: делегации России и Украины в Стамбуле общались на русском языке

МИД: делегации России и Украины в Стамбуле общались на русском языке - РИА Новости, 20.05.2025

МИД: делегации России и Украины в Стамбуле общались на русском языке

Делегации России и Украины на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле общались на русском, заявила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:01:00+03:00

2025-05-20T15:01:00+03:00

2025-05-20T15:12:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Делегации России и Украины на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле общались на русском, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Российская делегация говорила на русском. Осуществлялся синхронный перевод на несколько языков: на английский, турецкий и на украинский. Для кого переводили на украинский язык - непонятно. Потому что украинская делегация говорила по-русски. Она говорила на русском языке", - сообщила Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что у украинской стороны на переговорах была вводная часть, которую они, тем не менее, зачитывали не на украинском, а на английском языке.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018006126.html

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