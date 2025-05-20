https://ria.ru/20250520/mid-2018062272.html

Лавров встретится с секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ 27 мая

Лавров встретится с секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ 27 мая - РИА Новости, 20.05.2025

Лавров встретится с секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ 27 мая

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 мая встретится с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:57:00+03:00

2025-05-20T14:57:00+03:00

2025-05-20T14:57:00+03:00

россия

в мире

сергей лавров

мария захарова

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 мая встретится с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Двадцать седьмого мая состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом. Встреча позволит обсудить весь комплекс вопросов, стоящих на повестке отношений между нашей страной и этой структурой", - сказала Захарова на брифинге во вторник. Она уточнила, что Флойд пробудет в России с 24 по 28 мая, в ходе визита запланировано его участие в открытии учебных курсов для русскоязычных операторов на станции международной системы мониторинга, предусмотренной ОДВЗЯИ (курсы организованы российским Минобороны).

https://ria.ru/20250520/bomba-2018034858.html

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россия, в мире, сергей лавров, мария захарова