Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретится с секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ 27 мая - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/mid-2018062272.html
Лавров встретится с секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ 27 мая
Лавров встретится с секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ 27 мая - РИА Новости, 20.05.2025
Лавров встретится с секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ 27 мая
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 мая встретится с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:57:00+03:00
2025-05-20T14:57:00+03:00
россия
в мире
сергей лавров
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 мая встретится с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Двадцать седьмого мая состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом. Встреча позволит обсудить весь комплекс вопросов, стоящих на повестке отношений между нашей страной и этой структурой", - сказала Захарова на брифинге во вторник. Она уточнила, что Флойд пробудет в России с 24 по 28 мая, в ходе визита запланировано его участие в открытии учебных курсов для русскоязычных операторов на станции международной системы мониторинга, предусмотренной ОДВЗЯИ (курсы организованы российским Минобороны).
https://ria.ru/20250520/bomba-2018034858.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сергей лавров, мария захарова
Россия, В мире, Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров встретится с секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ 27 мая

Лавров встретится с секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Флойдом 27 мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 мая встретится с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Двадцать седьмого мая состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом. Встреча позволит обсудить весь комплекс вопросов, стоящих на повестке отношений между нашей страной и этой структурой", - сказала Захарова на брифинге во вторник.
Она уточнила, что Флойд пробудет в России с 24 по 28 мая, в ходе визита запланировано его участие в открытии учебных курсов для русскоязычных операторов на станции международной системы мониторинга, предусмотренной ОДВЗЯИ (курсы организованы российским Минобороны).
США изготовили первый экземпляр ядерной боеголовки В61-13 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
США заявили о создании новейшей ядерной бомбы
Вчера, 12:58
 
РоссияВ миреСергей ЛавровМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала