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МИД России прокомментировал обвинения Румынии во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 20.05.2025
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14:41 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/mid-2018059169.html
МИД России прокомментировал обвинения Румынии во вмешательстве в выборы
МИД России прокомментировал обвинения Румынии во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 20.05.2025
МИД России прокомментировал обвинения Румынии во вмешательстве в выборы
Обвинения Бухареста в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в Румынии беспочвенны и смехотворны, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:41:00+03:00
2025-05-20T14:41:00+03:00
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мария захарова
президентские выборы в румынии — 2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обвинения Бухареста в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в Румынии беспочвенны и смехотворны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Жалкие попытки бухарестских, так называемых, верхов списать собственные серьёзные промахи на Россию - они тиражировали обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве в избирательный процесс, всё это не только беспочвенно, но попросту смехотворно", - сказала она в ходе брифинга. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение.
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в мире, россия, румыния, бухарест, мария захарова, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Россия, Румыния, Бухарест, Мария Захарова, Президентские выборы в Румынии — 2025
МИД России прокомментировал обвинения Румынии во вмешательстве в выборы

Захарова: обвинения Румынии в адрес РФ во вмешательстве в выборы беспочвенны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обвинения Бухареста в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в Румынии беспочвенны и смехотворны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Жалкие попытки бухарестских, так называемых, верхов списать собственные серьёзные промахи на Россию - они тиражировали обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве в избирательный процесс, всё это не только беспочвенно, но попросту смехотворно", - сказала она в ходе брифинга.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение.
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