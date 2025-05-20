https://ria.ru/20250520/mid-2018059169.html

МИД России прокомментировал обвинения Румынии во вмешательстве в выборы

МИД России прокомментировал обвинения Румынии во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 20.05.2025

МИД России прокомментировал обвинения Румынии во вмешательстве в выборы

Обвинения Бухареста в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в Румынии беспочвенны и смехотворны, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:41:00+03:00

2025-05-20T14:41:00+03:00

2025-05-20T14:41:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2025

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обвинения Бухареста в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в Румынии беспочвенны и смехотворны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Жалкие попытки бухарестских, так называемых, верхов списать собственные серьёзные промахи на Россию - они тиражировали обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве в избирательный процесс, всё это не только беспочвенно, но попросту смехотворно", - сказала она в ходе брифинга. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение.

https://ria.ru/20250520/rumyniya-2017996094.html

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в мире, россия, румыния, бухарест, мария захарова, президентские выборы в румынии — 2025