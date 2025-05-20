https://ria.ru/20250520/mid-2018052382.html

Россия готова к контактам с Украиной, заявили в МИД

Россия готова к контактам с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 20.05.2025

Россия готова к контактам с Украиной, заявили в МИД

Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом, для них наступает важный момент принятия решений, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:12:00+03:00

2025-05-20T14:12:00+03:00

2025-05-20T14:29:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом, для них наступает важный момент принятия решений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной… Теперь слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые шаги и действия, которые мы наблюдали", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что Россия не рассчитывает на здравый смысл в Киеве, но "хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает", что вынудит занять конструктивную позицию.

https://ria.ru/20250520/lavrov-2018011193.html

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россия, украина, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)