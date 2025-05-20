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Россия готова к контактам с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 20.05.2025 (обновлено: 14:29 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/mid-2018052382.html
Россия готова к контактам с Украиной, заявили в МИД
Россия готова к контактам с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 20.05.2025
Россия готова к контактам с Украиной, заявили в МИД
Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом, для них наступает важный момент принятия решений, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:12:00+03:00
2025-05-20T14:29:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом, для них наступает важный момент принятия решений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной… Теперь слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые шаги и действия, которые мы наблюдали", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что Россия не рассчитывает на здравый смысл в Киеве, но "хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает", что вынудит занять конструктивную позицию.
https://ria.ru/20250520/lavrov-2018011193.html
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россия, украина, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия готова к контактам с Украиной, заявили в МИД

Захарова: Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за ней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом, для них наступает важный момент принятия решений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной… Теперь слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые шаги и действия, которые мы наблюдали", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что Россия не рассчитывает на здравый смысл в Киеве, но "хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает", что вынудит занять конструктивную позицию.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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