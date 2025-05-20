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Студентов 1-го корпуса МГУ перевели на дистант после выявления случая кори - РИА Новости, 20.05.2025
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11:07 20.05.2025 (обновлено: 11:08 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/mgu-2018009215.html
Студентов 1-го корпуса МГУ перевели на дистант после выявления случая кори
Студентов 1-го корпуса МГУ перевели на дистант после выявления случая кори - РИА Новости, 20.05.2025
Студентов 1-го корпуса МГУ перевели на дистант после выявления случая кори
Студентов первого гуманитарного корпуса МГУ имени Ломоносова перевели на дистанционное обучение после регистрации случая кори, всего в здании обучается более... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:07:00+03:00
2025-05-20T11:08:00+03:00
михаил ломоносов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Студентов первого гуманитарного корпуса МГУ имени Ломоносова перевели на дистанционное обучение после регистрации случая кори, всего в здании обучается более 3000 студентов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Ранее в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что был выявлен случай кори у студента филологического факультета МГУ, приняты меры для недопущения распространения заболевания, в здании проводят дезинфекцию. "Администрацией МГУ имени Михаила Ломоносова было принято решение о переводе на дистанционное обучение всех студентов, посещающих здание по адресу: город Москва, территория Ленинские горы, дом 1, строение 51. Всего в данном здании обучается более 3000 студентов. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ имени Михаила Ломоносова находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалистами территориального отдела столичного Роспотребнадзора в ЗАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. В адрес вуза направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.
https://ria.ru/20250510/onischenko-2016148812.html
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михаил ломоносов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Михаил Ломоносов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, Общество
Студентов 1-го корпуса МГУ перевели на дистант после выявления случая кори

Студентов 1-го гумкорпуса МГУ перевели на дистант после выявления случая кори

© Depositphotos.com / kastoДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Depositphotos.com / kasto
Девушка за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Студентов первого гуманитарного корпуса МГУ имени Ломоносова перевели на дистанционное обучение после регистрации случая кори, всего в здании обучается более 3000 студентов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что был выявлен случай кори у студента филологического факультета МГУ, приняты меры для недопущения распространения заболевания, в здании проводят дезинфекцию.
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"Администрацией МГУ имени Михаила Ломоносова было принято решение о переводе на дистанционное обучение всех студентов, посещающих здание по адресу: город Москва, территория Ленинские горы, дом 1, строение 51. Всего в данном здании обучается более 3000 студентов. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ имени Михаила Ломоносова находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалистами территориального отдела столичного Роспотребнадзора в ЗАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. В адрес вуза направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.
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