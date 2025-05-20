Эксперт рассказал о методах США в посредничестве между Россией и Украиной
Global Times: методы США в посредничестве между Россией и Украиной ограничены
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. США стремятся сыграть роль посредника в прекращении огня на Украине, однако их методы в посредничестве ограничены, заявили газете Global Times китайские эксперты.
Как указывает Global Times, ряд экспертов сходятся во мнении, что "США стремятся стать посредником в прекращении огня, чтобы выполнить предвыборные обещания нынешней администрации, однако противоречивые интересы разных сторон осложняют переговоры".
Научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук полагает, что "США не заинтересованы в усилении санкций для оказания давления на Россию, как это делают их западные союзники, а это означает, что методы США в посредничестве довольно ограничены".
"США обеспокоены тем, что санкции будут препятствовать процессу нормализации отношений между США и Россией", - подчеркнул аналитик.
В свою очередь доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь заявила изданию, что основная повестка телефонного разговора Путина и Трампа была сосредоточена на условиях прекращения огня и США, скорее всего, проверяют позицию России по вопросу регионов.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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