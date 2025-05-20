https://ria.ru/20250520/metody-2017983249.html

Эксперт рассказал о методах США в посредничестве между Россией и Украиной

Эксперт рассказал о методах США в посредничестве между Россией и Украиной - РИА Новости, 20.05.2025

Эксперт рассказал о методах США в посредничестве между Россией и Украиной

США стремятся сыграть роль посредника в прекращении огня на Украине, однако их методы в посредничестве ограничены, заявили газете Global Times китайские... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:11:00+03:00

2025-05-20T08:11:00+03:00

2025-05-20T08:12:00+03:00

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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. США стремятся сыграть роль посредника в прекращении огня на Украине, однако их методы в посредничестве ограничены, заявили газете Global Times китайские эксперты. Как указывает Global Times, ряд экспертов сходятся во мнении, что "США стремятся стать посредником в прекращении огня, чтобы выполнить предвыборные обещания нынешней администрации, однако противоречивые интересы разных сторон осложняют переговоры". Научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук полагает, что "США не заинтересованы в усилении санкций для оказания давления на Россию, как это делают их западные союзники, а это означает, что методы США в посредничестве довольно ограничены". "США обеспокоены тем, что санкции будут препятствовать процессу нормализации отношений между США и Россией", - подчеркнул аналитик. В свою очередь доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь заявила изданию, что основная повестка телефонного разговора Путина и Трампа была сосредоточена на условиях прекращения огня и США, скорее всего, проверяют позицию России по вопросу регионов. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

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россия, сша, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025