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Эксперт рассказал о методах США в посредничестве между Россией и Украиной - РИА Новости, 20.05.2025
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08:11 20.05.2025 (обновлено: 08:12 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/metody-2017983249.html
Эксперт рассказал о методах США в посредничестве между Россией и Украиной
Эксперт рассказал о методах США в посредничестве между Россией и Украиной - РИА Новости, 20.05.2025
Эксперт рассказал о методах США в посредничестве между Россией и Украиной
США стремятся сыграть роль посредника в прекращении огня на Украине, однако их методы в посредничестве ограничены, заявили газете Global Times китайские... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:11:00+03:00
2025-05-20T08:12:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. США стремятся сыграть роль посредника в прекращении огня на Украине, однако их методы в посредничестве ограничены, заявили газете Global Times китайские эксперты. Как указывает Global Times, ряд экспертов сходятся во мнении, что "США стремятся стать посредником в прекращении огня, чтобы выполнить предвыборные обещания нынешней администрации, однако противоречивые интересы разных сторон осложняют переговоры". Научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук полагает, что "США не заинтересованы в усилении санкций для оказания давления на Россию, как это делают их западные союзники, а это означает, что методы США в посредничестве довольно ограничены". "США обеспокоены тем, что санкции будут препятствовать процессу нормализации отношений между США и Россией", - подчеркнул аналитик. В свою очередь доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь заявила изданию, что основная повестка телефонного разговора Путина и Трампа была сосредоточена на условиях прекращения огня и США, скорее всего, проверяют позицию России по вопросу регионов. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html
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россия, сша, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Эксперт рассказал о методах США в посредничестве между Россией и Украиной

Global Times: методы США в посредничестве между Россией и Украиной ограничены

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. США стремятся сыграть роль посредника в прекращении огня на Украине, однако их методы в посредничестве ограничены, заявили газете Global Times китайские эксперты.
Как указывает Global Times, ряд экспертов сходятся во мнении, что "США стремятся стать посредником в прекращении огня, чтобы выполнить предвыборные обещания нынешней администрации, однако противоречивые интересы разных сторон осложняют переговоры".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук полагает, что "США не заинтересованы в усилении санкций для оказания давления на Россию, как это делают их западные союзники, а это означает, что методы США в посредничестве довольно ограничены".
"США обеспокоены тем, что санкции будут препятствовать процессу нормализации отношений между США и Россией", - подчеркнул аналитик.
В свою очередь доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь заявила изданию, что основная повестка телефонного разговора Путина и Трампа была сосредоточена на условиях прекращения огня и США, скорее всего, проверяют позицию России по вопросу регионов.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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