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Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии - РИА Новости, 20.05.2025
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13:54 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/mera-2018048705.html
Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии
Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии - РИА Новости, 20.05.2025
Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии
Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения арестованному начальнику управления ФСИН Башкирии Владиславу Дзюба на домашний арест по делу о превышении... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:54:00+03:00
2025-05-20T13:54:00+03:00
уфа
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения арестованному начальнику управления ФСИН Башкирии Владиславу Дзюба на домашний арест по делу о превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Ранее 9 апреля Дзюба был арестован. По версии следствия, в ноябре 2024 года он через должностных лиц из числа руководящего состава управления организовал сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3,4 миллиона рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. Деньги собрали 68 подчиненных. "Советским районным судом города Уфы рассмотрено ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Владислава Дзюбы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram-канале. Отмечается, что в судебном заседании следователь ходатайство поддержал, мотивируя тем, что обвиняемый в настоящее время признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, оказывает содействие следствию в расследовании преступления и, учитывая данные о личности обвиняемого и фактические обстоятельства дела, просил суд ходатайство удовлетворить. "Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 27 июля", - говорится в релизе пресс-службы. Дзюба руководит управлением ФСИН региона с июня 2021 года. Ранее сообщений о его увольнении не было. На сайте управления сообщается, что временным исполняющим обязанности начальника ведомства является Дмитрий Крюков.
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уфа, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Уфа, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии

Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии Дзюба на домашний арест

© Фото : УФСИН России по Республике БашкортостанВладислав Дзюба
Владислав Дзюба - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : УФСИН России по Республике Башкортостан
Владислав Дзюба. Архивное фото
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения арестованному начальнику управления ФСИН Башкирии Владиславу Дзюба на домашний арест по делу о превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Ранее 9 апреля Дзюба был арестован. По версии следствия, в ноябре 2024 года он через должностных лиц из числа руководящего состава управления организовал сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3,4 миллиона рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. Деньги собрали 68 подчиненных.
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"Советским районным судом города Уфы рассмотрено ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Владислава Дзюбы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в судебном заседании следователь ходатайство поддержал, мотивируя тем, что обвиняемый в настоящее время признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, оказывает содействие следствию в расследовании преступления и, учитывая данные о личности обвиняемого и фактические обстоятельства дела, просил суд ходатайство удовлетворить.
"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 27 июля", - говорится в релизе пресс-службы.
Дзюба руководит управлением ФСИН региона с июня 2021 года.
Ранее сообщений о его увольнении не было. На сайте управления сообщается, что временным исполняющим обязанности начальника ведомства является Дмитрий Крюков.
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