https://ria.ru/20250520/mera-2018048705.html

Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии

Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии - РИА Новости, 20.05.2025

Суд изменил меру пресечения начальнику УФСИН Башкирии

Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения арестованному начальнику управления ФСИН Башкирии Владиславу Дзюба на домашний арест по делу о превышении... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:54:00+03:00

2025-05-20T13:54:00+03:00

2025-05-20T13:54:00+03:00

уфа

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УФА, 20 мая – РИА Новости. Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения арестованному начальнику управления ФСИН Башкирии Владиславу Дзюба на домашний арест по делу о превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Ранее 9 апреля Дзюба был арестован. По версии следствия, в ноябре 2024 года он через должностных лиц из числа руководящего состава управления организовал сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3,4 миллиона рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. Деньги собрали 68 подчиненных. "Советским районным судом города Уфы рассмотрено ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Владислава Дзюбы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram-канале. Отмечается, что в судебном заседании следователь ходатайство поддержал, мотивируя тем, что обвиняемый в настоящее время признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, оказывает содействие следствию в расследовании преступления и, учитывая данные о личности обвиняемого и фактические обстоятельства дела, просил суд ходатайство удовлетворить. "Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 27 июля", - говорится в релизе пресс-службы. Дзюба руководит управлением ФСИН региона с июня 2021 года. Ранее сообщений о его увольнении не было. На сайте управления сообщается, что временным исполняющим обязанности начальника ведомства является Дмитрий Крюков.

https://ria.ru/20250519/vzyatka-2017796617.html

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уфа, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество