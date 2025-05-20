https://ria.ru/20250520/medvedev-2018123660.html

Россия должна верить только подготовленным гарантиям, заявил Медведев

Россия должна верить только подготовленным гарантиям, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025

Россия должна верить только подготовленным гарантиям, заявил Медведев

Россия должна доверять только тем международным гарантиям, которые будут подготовлены для украинского урегулирования, заявил зампред Совета безопасности РФ... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:44:00+03:00

2025-05-20T19:44:00+03:00

2025-05-20T19:44:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Россия должна доверять только тем международным гарантиям, которые будут подготовлены для украинского урегулирования, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Никому в этом случае доверять нельзя, несмотря на то, что добрые отношения и диалог абсолютно необходим. И хорошо, что сейчас с американской стороной у нас он идет. Но необходимо доверяться тем гарантиям, тем международным документам, которые должны быть подготовлены", - сказал Медведев журналистам.

https://ria.ru/20250519/peskov-2017937650.html

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2025

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