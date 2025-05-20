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Россия должна верить только подготовленным гарантиям, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018123660.html
Россия должна верить только подготовленным гарантиям, заявил Медведев
Россия должна верить только подготовленным гарантиям, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
Россия должна верить только подготовленным гарантиям, заявил Медведев
Россия должна доверять только тем международным гарантиям, которые будут подготовлены для украинского урегулирования, заявил зампред Совета безопасности РФ... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:44:00+03:00
2025-05-20T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
в мире
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Россия должна доверять только тем международным гарантиям, которые будут подготовлены для украинского урегулирования, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Никому в этом случае доверять нельзя, несмотря на то, что добрые отношения и диалог абсолютно необходим. И хорошо, что сейчас с американской стороной у нас он идет. Но необходимо доверяться тем гарантиям, тем международным документам, которые должны быть подготовлены", - сказал Медведев журналистам.
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россия, дмитрий медведев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Украина
Россия должна верить только подготовленным гарантиям, заявил Медведев

Медведев призвал верить только подготовленным для мира на Украине гарантиям

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Россия должна доверять только тем международным гарантиям, которые будут подготовлены для украинского урегулирования, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Никому в этом случае доверять нельзя, несмотря на то, что добрые отношения и диалог абсолютно необходим. И хорошо, что сейчас с американской стороной у нас он идет. Но необходимо доверяться тем гарантиям, тем международным документам, которые должны быть подготовлены", - сказал Медведев журналистам.
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В Кремле назвали условие для посредничества по Украине
19 мая, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевВ миреУкраина
 
 
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