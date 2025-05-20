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Медведев рассказал о сценарии развития ситуации на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
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19:40 20.05.2025 (обновлено: 19:43 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018122973.html
Медведев рассказал о сценарии развития ситуации на Украине
Медведев рассказал о сценарии развития ситуации на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев рассказал о сценарии развития ситуации на Украине
Отсутствие документально оформленных и гарантированных международных обязательств приведет к развитию ситуации на Украине по сложному сценарию, считает замглавы РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:40:00+03:00
2025-05-20T19:43:00+03:00
россия
украина
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Отсутствие документально оформленных и гарантированных международных обязательств приведет к развитию ситуации на Украине по сложному сценарию, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Если будут созданы проверяемые, гарантированные международные обязательства, только им и можно доверить будущее наших отношений. Если же такого рода документы подготовить будет невозможно, значит события будут развиваться по гораздо более сложному и тяжелому сценарию", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Россия быть уверена, что ее не "водят за нос" в ситуации с украинским урегулированием.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018121080.html
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россия, украина, дмитрий медведев
Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о сценарии развития ситуации на Украине

Медведев: отсутствие международных обязательств приведет к кризису на Украине

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Отсутствие документально оформленных и гарантированных международных обязательств приведет к развитию ситуации на Украине по сложному сценарию, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если будут созданы проверяемые, гарантированные международные обязательства, только им и можно доверить будущее наших отношений. Если же такого рода документы подготовить будет невозможно, значит события будут развиваться по гораздо более сложному и тяжелому сценарию", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Россия быть уверена, что ее не "водят за нос" в ситуации с украинским урегулированием.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В вопросе урегулирования на Украине нужны гарантии, заявил Медведев
Вчера, 19:29
 
РоссияУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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