https://ria.ru/20250520/medvedev-2018122973.html

Медведев рассказал о сценарии развития ситуации на Украине

Медведев рассказал о сценарии развития ситуации на Украине - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев рассказал о сценарии развития ситуации на Украине

Отсутствие документально оформленных и гарантированных международных обязательств приведет к развитию ситуации на Украине по сложному сценарию, считает замглавы РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:40:00+03:00

2025-05-20T19:40:00+03:00

2025-05-20T19:43:00+03:00

россия

украина

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Отсутствие документально оформленных и гарантированных международных обязательств приведет к развитию ситуации на Украине по сложному сценарию, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Если будут созданы проверяемые, гарантированные международные обязательства, только им и можно доверить будущее наших отношений. Если же такого рода документы подготовить будет невозможно, значит события будут развиваться по гораздо более сложному и тяжелому сценарию", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Россия быть уверена, что ее не "водят за нос" в ситуации с украинским урегулированием.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018121080.html

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2025

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россия, украина, дмитрий медведев