https://ria.ru/20250520/medvedev-2018121235.html
Россия не желает Европе повторения Второй мировой войны, заявил Медведев
Россия не желает Европе повторения Второй мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
Россия не желает Европе повторения Второй мировой войны, заявил Медведев
Россия не желает странам Европы снова пережить то, что они пережили во Второй мировой войне, но вспомнить об этом они обязаны, заявил зампред Совета... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:29:00+03:00
2025-05-20T19:29:00+03:00
2025-05-20T19:29:00+03:00
россия
дмитрий медведев
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в мире
вторая мировая война (1939-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Россия не желает странам Европы снова пережить то, что они пережили во Второй мировой войне, но вспомнить об этом они обязаны, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Будучи людьми, в этом смысле, сдержанными, мы им (Европе - ред.) не желаем снова пережить того, что они пережили в период Второй мировой войны. Но вспомнить об этом они обязаны. Иначе они с этим столкнутся снова в максимально травматичной форме", - сказал Медведев журналистам.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018104525.html
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россия, дмитрий медведев, европа, евросоюз, в мире, вторая мировая война (1939-1945)
Россия, Дмитрий Медведев, Европа, Евросоюз, В мире, Вторая мировая война (1939-1945)
Россия не желает Европе повторения Второй мировой войны, заявил Медведев
Медведев: РФ не желает Европе снова повторения пережитого во Второй мировой