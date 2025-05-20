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Россия не желает Европе повторения Второй мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
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19:29 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018121235.html
Россия не желает Европе повторения Второй мировой войны, заявил Медведев
Россия не желает Европе повторения Второй мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
Россия не желает Европе повторения Второй мировой войны, заявил Медведев
Россия не желает странам Европы снова пережить то, что они пережили во Второй мировой войне, но вспомнить об этом они обязаны, заявил зампред Совета... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:29:00+03:00
2025-05-20T19:29:00+03:00
россия
дмитрий медведев
европа
евросоюз
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Россия не желает странам Европы снова пережить то, что они пережили во Второй мировой войне, но вспомнить об этом они обязаны, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Будучи людьми, в этом смысле, сдержанными, мы им (Европе - ред.) не желаем снова пережить того, что они пережили в период Второй мировой войны. Но вспомнить об этом они обязаны. Иначе они с этим столкнутся снова в максимально травматичной форме", - сказал Медведев журналистам.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018104525.html
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россия, дмитрий медведев, европа, евросоюз, в мире, вторая мировая война (1939-1945)
Россия, Дмитрий Медведев, Европа, Евросоюз, В мире, Вторая мировая война (1939-1945)
Россия не желает Европе повторения Второй мировой войны, заявил Медведев

Медведев: РФ не желает Европе снова повторения пережитого во Второй мировой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Россия не желает странам Европы снова пережить то, что они пережили во Второй мировой войне, но вспомнить об этом они обязаны, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Будучи людьми, в этом смысле, сдержанными, мы им (Европе - ред.) не желаем снова пережить того, что они пережили в период Второй мировой войны. Но вспомнить об этом они обязаны. Иначе они с этим столкнутся снова в максимально травматичной форме", - сказал Медведев журналистам.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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РоссияДмитрий МедведевЕвропаЕвросоюзВ миреВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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