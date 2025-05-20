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В вопросе урегулирования на Украине нужны гарантии, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
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19:29 20.05.2025 (обновлено: 21:43 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018121080.html
В вопросе урегулирования на Украине нужны гарантии, заявил Медведев
В вопросе урегулирования на Украине нужны гарантии, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
В вопросе урегулирования на Украине нужны гарантии, заявил Медведев
В вопросе урегулирования конфликта на Украине никому нельзя доверять, нужны гарантии и еще раз гарантии, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:29:00+03:00
2025-05-20T21:43:00+03:00
россия
украина
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В вопросе урегулирования конфликта на Украине никому нельзя доверять, нужны гарантии и еще раз гарантии, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "В известном советском кинофильме "Семнадцать мгновений весны" персонаж, которого играл Леонид Броневой, Мюллер, говорит такую фразу: "Верить нельзя никому, мне можно" Но в данном случае первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации: никому в этом случае доверять нельзя, несмотря на то, что добрые отношения и диалог абсолютно необходим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об украинском урегулировании. Медведев положительно оценил, что у России с американской стороной сейчас идет диалог, но подчеркнул необходимость гарантий. По его словам, необходимо доверять тем гарантиям, тем международным документам, "которые должны быть подготовлены". Если будут созданы "проверяемые, гарантированные международные обязательства", только им можно будет доверить будущее международных отношений, но в случае, если такого рода документы будет невозможно подготовить, "значит события будут развиваться по более сложному и тяжелому сценарию". "Вот все, что можно сказать на тему доверия в международной сфере: гарантии, гарантии и еще раз гарантии. Верификация, контроль - это то, что им определяет будущее международных отношений", - заключил он.
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россия, украина, дмитрий медведев, леонид броневой
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Леонид Броневой
В вопросе урегулирования на Украине нужны гарантии, заявил Медведев

Медведев фразой из "17 мгновений весны" высказался об урегулировании на Украине

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В вопросе урегулирования конфликта на Украине никому нельзя доверять, нужны гарантии и еще раз гарантии, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В известном советском кинофильме "Семнадцать мгновений весны" персонаж, которого играл Леонид Броневой, Мюллер, говорит такую фразу: "Верить нельзя никому, мне можно" Но в данном случае первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации: никому в этом случае доверять нельзя, несмотря на то, что добрые отношения и диалог абсолютно необходим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об украинском урегулировании.
Медведев положительно оценил, что у России с американской стороной сейчас идет диалог, но подчеркнул необходимость гарантий. По его словам, необходимо доверять тем гарантиям, тем международным документам, "которые должны быть подготовлены". Если будут созданы "проверяемые, гарантированные международные обязательства", только им можно будет доверить будущее международных отношений, но в случае, если такого рода документы будет невозможно подготовить, "значит события будут развиваться по более сложному и тяжелому сценарию".
"Вот все, что можно сказать на тему доверия в международной сфере: гарантии, гарантии и еще раз гарантии. Верификация, контроль - это то, что им определяет будущее международных отношений", - заключил он.
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