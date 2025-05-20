https://ria.ru/20250520/medvedev-2018120708.html

Медведев назвал договоренности с США важными для достижения мира

Медведев назвал договоренности с США важными для достижения мира - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев назвал договоренности с США важными для достижения мира

США оказывают прямое воздействие на Украину, поэтому договоренности с США имеют особое значение в достижении мира, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:25:00+03:00

2025-05-20T19:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. США оказывают прямое воздействие на Украину, поэтому договоренности с США имеют особое значение в достижении мира, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который касался урегулирования конфликта на Украине. "Разговор, который состоялся вчера с президентом Трампом у нашего президента Владимира Владимировича Путина имеет высокую ценность, поскольку от позиции Соединенных Штатов очень многое зависит. Соединенные Штаты, я об этом сегодня говорил как раз на трибуне форума, оказывают прямое воздействие на Украину. Украина находится, по сути, под внешним управлением со стороны Соединенных Штатов и Европы. И поэтому договоренности с Соединенными Штатами действительно имеют особое значение для того, чтобы достичь мира", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018088758.html

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россия, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий медведев, в мире