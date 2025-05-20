https://ria.ru/20250520/medvedev-2018119941.html

Медведев призвал Европу вспомнить о событиях Второй мировой войны

Медведев призвал Европу вспомнить о событиях Второй мировой войны - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев призвал Европу вспомнить о событиях Второй мировой войны

Европа должна вспомнить о событиях Второй мировой войны, чтобы у нее появилось желание завершить конфликт на Украине, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:17:00+03:00

2025-05-20T19:17:00+03:00

2025-05-20T19:25:00+03:00

европа

украина

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дмитрий медведев

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Европа должна вспомнить о событиях Второй мировой войны, чтобы у нее появилось желание завершить конфликт на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Я могу сказать, что Европа для того, чтобы почувствовать необходимость завершить этот конфликт (на Украине - ред.), должна вспомнить о событиях Второй мировой войны. Вспомнить о тех лишениях, о тех трагических страницах, которые пережила Европа в тот период", - сказал Медведев журналистам.

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014760008.html

европа

украина

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европа, украина, россия, дмитрий медведев, в мире