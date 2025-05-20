https://ria.ru/20250520/medved-2018035420.html
В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь
В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь - РИА Новости, 20.05.2025
В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь
Мужчина, на которого напал медведь в лесу в Башкирии, спустя 15 дней скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:01:00+03:00
2025-05-20T13:01:00+03:00
2025-05-20T13:01:00+03:00
происшествия
абзелиловский район
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_a2d7547310e9147a2cbdfe6834dc71c3.jpg
УФА, 20 мая – РИА Новости. Мужчина, на которого напал медведь в лесу в Башкирии, спустя 15 дней скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. Четвертого мая министерство природопользования и экологии республики сообщало, что на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района медведь напал на мужчину. Пострадавший был доставлен в Белорецкую больницу со множественными переломами и рваными ранами. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что хирурги 6 часов оперировали мужчину. Он оставался в крайне тяжелом состоянии. "Да, он скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250510/medved-2016157793.html
абзелиловский район
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4dbb13320daac212bb13c4492dc70002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абзелиловский район, республика башкортостан
Происшествия, Абзелиловский район, Республика Башкортостан
В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь
В Башкирии умер в больнице мужчина, на которого 4 мая напал медведь в лесу