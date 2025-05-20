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В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь - РИА Новости, 20.05.2025
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13:01 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/medved-2018035420.html
В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь
В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь - РИА Новости, 20.05.2025
В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь
Мужчина, на которого напал медведь в лесу в Башкирии, спустя 15 дней скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:01:00+03:00
2025-05-20T13:01:00+03:00
происшествия
абзелиловский район
республика башкортостан
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Мужчина, на которого напал медведь в лесу в Башкирии, спустя 15 дней скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. Четвертого мая министерство природопользования и экологии республики сообщало, что на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района медведь напал на мужчину. Пострадавший был доставлен в Белорецкую больницу со множественными переломами и рваными ранами. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что хирурги 6 часов оперировали мужчину. Он оставался в крайне тяжелом состоянии. "Да, он скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250510/medved-2016157793.html
абзелиловский район
республика башкортостан
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происшествия, абзелиловский район, республика башкортостан
Происшествия, Абзелиловский район, Республика Башкортостан
В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь

В Башкирии умер в больнице мужчина, на которого 4 мая напал медведь в лесу

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Мужчина, на которого напал медведь в лесу в Башкирии, спустя 15 дней скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
Четвертого мая министерство природопользования и экологии республики сообщало, что на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района медведь напал на мужчину. Пострадавший был доставлен в Белорецкую больницу со множественными переломами и рваными ранами.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что хирурги 6 часов оперировали мужчину. Он оставался в крайне тяжелом состоянии.
"Да, он скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияАбзелиловский районРеспублика Башкортостан
 
 
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