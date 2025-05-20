https://ria.ru/20250520/medved-2018035420.html

В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь

В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь - РИА Новости, 20.05.2025

В Башкирии умер мужчина, на которого в лесу напал медведь

Мужчина, на которого напал медведь в лесу в Башкирии, спустя 15 дней скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:01:00+03:00

2025-05-20T13:01:00+03:00

2025-05-20T13:01:00+03:00

происшествия

абзелиловский район

республика башкортостан

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УФА, 20 мая – РИА Новости. Мужчина, на которого напал медведь в лесу в Башкирии, спустя 15 дней скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. Четвертого мая министерство природопользования и экологии республики сообщало, что на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района медведь напал на мужчину. Пострадавший был доставлен в Белорецкую больницу со множественными переломами и рваными ранами. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что хирурги 6 часов оперировали мужчину. Он оставался в крайне тяжелом состоянии. "Да, он скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250510/medved-2016157793.html

абзелиловский район

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, абзелиловский район, республика башкортостан