https://ria.ru/20250520/mask-2018080731.html

Маск исчез из политического инфополя, обратило внимание Politico

Маск исчез из политического инфополя, обратило внимание Politico - РИА Новости, 20.05.2025

Маск исчез из политического инфополя, обратило внимание Politico

Американский миллиардер Илон Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях президента США Дональда Трампа и других... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:27:00+03:00

2025-05-20T16:27:00+03:00

2025-05-20T16:27:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

tesla motors

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998811728_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_be0e28ec86396f57e74bc33471f883d9.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях президента США Дональда Трампа и других политиков, чем в начале срока президента лидера Штатов, передает издание Politico со ссылкой на анализ публикаций. Издание приводит собственный анализ публикаций Трампа и его соратников в социальных сетях, электронных письмах по сбору средств и брифингах Белого дома. В результате газета определила, что Маск "исчез из них". "Президент, который упоминал Маска каждые несколько дней в Truth Social (соцсеть - ред.), не писал о нем больше месяца. ... Когда-то Маск был основным участником брифингов Белого дома, но теперь его почти не упоминают. Даже члены конгресса фактически исключили его из своих информационных бюллетеней", - отмечает издание. Politico также отметило, что Трамп больше не использует имя Маска при своих кампаниях по сбору средств. Так в феврале в электронных письмах по сбору денег американский предприниматель упоминался почти каждый день. Однако в начале марта упоминание Маска "резко остановились". "Отход администрации Трампа от Маска был драматичным в сети. В феврале и марте Трамп публиковал посты о генеральном директоре Tesla в среднем четыре раза в неделю,... с начала апреля президент ни разу не упомянул Маска на Truth Social", - добавляет издание. Politico рассуждает о том, что по мере того, как роль Маска в Белом доме стала уменьшаться, его имя стали меньше искать в Google, и его стали меньше упоминать в новостях. Кроме того, некоторые республиканцы начали считать предпринимателя "политически токсичным".

https://ria.ru/20250515/ssha-2017195784.html

https://ria.ru/20250513/mask-2016600052.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors