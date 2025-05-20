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Маск исчез из политического инфополя, обратило внимание Politico - РИА Новости, 20.05.2025
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16:27 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/mask-2018080731.html
Маск исчез из политического инфополя, обратило внимание Politico
Маск исчез из политического инфополя, обратило внимание Politico - РИА Новости, 20.05.2025
Маск исчез из политического инфополя, обратило внимание Politico
Американский миллиардер Илон Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях президента США Дональда Трампа и других... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:27:00+03:00
2025-05-20T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях президента США Дональда Трампа и других политиков, чем в начале срока президента лидера Штатов, передает издание Politico со ссылкой на анализ публикаций. Издание приводит собственный анализ публикаций Трампа и его соратников в социальных сетях, электронных письмах по сбору средств и брифингах Белого дома. В результате газета определила, что Маск "исчез из них". "Президент, который упоминал Маска каждые несколько дней в Truth Social (соцсеть - ред.), не писал о нем больше месяца. ... Когда-то Маск был основным участником брифингов Белого дома, но теперь его почти не упоминают. Даже члены конгресса фактически исключили его из своих информационных бюллетеней", - отмечает издание. Politico также отметило, что Трамп больше не использует имя Маска при своих кампаниях по сбору средств. Так в феврале в электронных письмах по сбору денег американский предприниматель упоминался почти каждый день. Однако в начале марта упоминание Маска "резко остановились". "Отход администрации Трампа от Маска был драматичным в сети. В феврале и марте Трамп публиковал посты о генеральном директоре Tesla в среднем четыре раза в неделю,... с начала апреля президент ни разу не упомянул Маска на Truth Social", - добавляет издание. Politico рассуждает о том, что по мере того, как роль Маска в Белом доме стала уменьшаться, его имя стали меньше искать в Google, и его стали меньше упоминать в новостях. Кроме того, некоторые республиканцы начали считать предпринимателя "политически токсичным".
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors
Маск исчез из политического инфополя, обратило внимание Politico

Politico: Маска стали реже упоминать в соцсетях Трампа

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях президента США Дональда Трампа и других политиков, чем в начале срока президента лидера Штатов, передает издание Politico со ссылкой на анализ публикаций.
Издание приводит собственный анализ публикаций Трампа и его соратников в социальных сетях, электронных письмах по сбору средств и брифингах Белого дома. В результате газета определила, что Маск "исчез из них".
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"Президент, который упоминал Маска каждые несколько дней в Truth Social (соцсеть - ред.), не писал о нем больше месяца. ... Когда-то Маск был основным участником брифингов Белого дома, но теперь его почти не упоминают. Даже члены конгресса фактически исключили его из своих информационных бюллетеней", - отмечает издание.
Politico также отметило, что Трамп больше не использует имя Маска при своих кампаниях по сбору средств. Так в феврале в электронных письмах по сбору денег американский предприниматель упоминался почти каждый день. Однако в начале марта упоминание Маска "резко остановились".
"Отход администрации Трампа от Маска был драматичным в сети. В феврале и марте Трамп публиковал посты о генеральном директоре Tesla в среднем четыре раза в неделю,... с начала апреля президент ни разу не упомянул Маска на Truth Social", - добавляет издание.
Politico рассуждает о том, что по мере того, как роль Маска в Белом доме стала уменьшаться, его имя стали меньше искать в Google, и его стали меньше упоминать в новостях. Кроме того, некоторые республиканцы начали считать предпринимателя "политически токсичным".
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