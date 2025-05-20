https://ria.ru/20250520/mariupol-2018019443.html

Пушилин назвал Мариуполь символом подвига русских воинов

Пушилин назвал Мариуполь символом подвига русских воинов - РИА Новости, 20.05.2025

Пушилин назвал Мариуполь символом подвига русских воинов

Глава ДНР Денис Пушилин в поздравлении в Telegram-канале по случаю годовщины освобождения Мариуполя назвал город символом подвига и несгибаемой стойкости... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:49:00+03:00

2025-05-20T11:49:00+03:00

2025-05-20T11:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мариуполь

россия

денис пушилин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в поздравлении в Telegram-канале по случаю годовщины освобождения Мариуполя назвал город символом подвига и несгибаемой стойкости русских воинов. "Город воинской славы Мариуполь стал символом подвига и несгибаемой стойкости русского воина-освободителя и маяком надежды для миллионов русскоязычных, волею судьбы вынужденных жить под оккупацией украинской неонацистской власти. Пусть знают все — и друзья, и враги, — Россия всегда приходит за своим", - написал Пушилин. Он подчеркнул, что этот день стал триумфальной победой над преступным киевским режимом, добавив, что освобождение стало возможно благодаря мужеству и самоотверженности бойцов ДНР и российских подразделений. Мариуполь расположен на юге ДНР, на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года.

https://ria.ru/20250518/mural-2017699260.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, мариуполь, россия, денис пушилин, служба безопасности украины