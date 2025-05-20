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Пушилин назвал Мариуполь символом подвига русских воинов - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/mariupol-2018019443.html
Пушилин назвал Мариуполь символом подвига русских воинов
Пушилин назвал Мариуполь символом подвига русских воинов - РИА Новости, 20.05.2025
Пушилин назвал Мариуполь символом подвига русских воинов
Глава ДНР Денис Пушилин в поздравлении в Telegram-канале по случаю годовщины освобождения Мариуполя назвал город символом подвига и несгибаемой стойкости... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:49:00+03:00
2025-05-20T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
россия
денис пушилин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в поздравлении в Telegram-канале по случаю годовщины освобождения Мариуполя назвал город символом подвига и несгибаемой стойкости русских воинов. "Город воинской славы Мариуполь стал символом подвига и несгибаемой стойкости русского воина-освободителя и маяком надежды для миллионов русскоязычных, волею судьбы вынужденных жить под оккупацией украинской неонацистской власти. Пусть знают все — и друзья, и враги, — Россия всегда приходит за своим", - написал Пушилин. Он подчеркнул, что этот день стал триумфальной победой над преступным киевским режимом, добавив, что освобождение стало возможно благодаря мужеству и самоотверженности бойцов ДНР и российских подразделений. Мариуполь расположен на юге ДНР, на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года.
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, денис пушилин, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Денис Пушилин, Служба безопасности Украины
Пушилин назвал Мариуполь символом подвига русских воинов

Пушилин назвал Мариуполь символом подвига и несгибаемой стойкости русских воинов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в поздравлении в Telegram-канале по случаю годовщины освобождения Мариуполя назвал город символом подвига и несгибаемой стойкости русских воинов.
«
"Город воинской славы Мариуполь стал символом подвига и несгибаемой стойкости русского воина-освободителя и маяком надежды для миллионов русскоязычных, волею судьбы вынужденных жить под оккупацией украинской неонацистской власти. Пусть знают все — и друзья, и враги, — Россия всегда приходит за своим", - написал Пушилин.
Он подчеркнул, что этот день стал триумфальной победой над преступным киевским режимом, добавив, что освобождение стало возможно благодаря мужеству и самоотверженности бойцов ДНР и российских подразделений.
Мариуполь расположен на юге ДНР, на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияДенис ПушилинСлужба безопасности Украины
 
 
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