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Жительница Мариуполя рассказала о восстановлении своего дома - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:06 20.05.2025 (обновлено: 09:26 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017982767.html
Жительница Мариуполя рассказала о восстановлении своего дома
Жительница Мариуполя рассказала о восстановлении своего дома - РИА Новости, 20.05.2025
Жительница Мариуполя рассказала о восстановлении своего дома
Жительница Мариуполя рассказала РИА Новости к годовщине освобождения города, что ее дом был восстановлен в течение года после окончания боевых действий и... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:06:00+03:00
2025-05-20T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
донецкая народная республика
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Жительница Мариуполя рассказала РИА Новости к годовщине освобождения города, что ее дом был восстановлен в течение года после окончания боевых действий и чувствуется, как в город возвращается жизнь. Боевые действия весной 2022 года жительница Мариуполя Валентина пережила в городе. Покидать свой дом в центре города, даже когда появилась возможность эвакуироваться, она не стала – на руках была престарелая мама. "Девятого марта мы уже спустились в подвал, стреляли сильно. Был сильный прилет, большой осколок попал в мою комнату. Стекла были разбиты, холодно, страшно. В подвал спустились вместе с мамой, ей 86 лет", - вспоминает Валентина. Самое сложное, рассказывает женщина, было с приготовлением еды: возле подъезда приходилось разводить костер и готовить под обстрелами. Выйти из подвала она и ее соседи смогли только 22 марта. По ее словам, восстановление города идет большими темпами. "У нас (в доме – ред.) в основном стекла, окна вылетели. Это все поменяли. Как вам сказать, за год все сделали, лифт только у нас не работает, сложно на седьмой этаж подниматься, поэтому мама не выходит на улицу. Идет восстановление города, он вообще такой страшный был. От... (магазина - ред.) до перекрестка - там вообще все черное было, все полностью было сожженное. Вот представьте, если каждый день одно и то же увидеть, как на душе, какое состояние? У меня сейчас даже голова кружится. Чувствуется, конечно, как жизнь возвращается, но надо много времени, чтобы все восстановилось, чтобы работа была", - добавила Валентина. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017969161.html
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017968235.html
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Жительница Мариуполя рассказала о восстановлении своего дома

Жительница Мариуполя Валентина: родной дом обновили в течение года после боев

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
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Мариуполь. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Жительница Мариуполя рассказала РИА Новости к годовщине освобождения города, что ее дом был восстановлен в течение года после окончания боевых действий и чувствуется, как в город возвращается жизнь.
Боевые действия весной 2022 года жительница Мариуполя Валентина пережила в городе. Покидать свой дом в центре города, даже когда появилась возможность эвакуироваться, она не стала – на руках была престарелая мама.
Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств, обнаруженный в Мариуполе в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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"Девятого марта мы уже спустились в подвал, стреляли сильно. Был сильный прилет, большой осколок попал в мою комнату. Стекла были разбиты, холодно, страшно. В подвал спустились вместе с мамой, ей 86 лет", - вспоминает Валентина.
Самое сложное, рассказывает женщина, было с приготовлением еды: возле подъезда приходилось разводить костер и готовить под обстрелами. Выйти из подвала она и ее соседи смогли только 22 марта. По ее словам, восстановление города идет большими темпами.
"У нас (в доме – ред.) в основном стекла, окна вылетели. Это все поменяли. Как вам сказать, за год все сделали, лифт только у нас не работает, сложно на седьмой этаж подниматься, поэтому мама не выходит на улицу. Идет восстановление города, он вообще такой страшный был. От... (магазина - ред.) до перекрестка - там вообще все черное было, все полностью было сожженное. Вот представьте, если каждый день одно и то же увидеть, как на душе, какое состояние? У меня сейчас даже голова кружится. Чувствуется, конечно, как жизнь возвращается, но надо много времени, чтобы все восстановилось, чтобы работа была", - добавила Валентина.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Строительство новых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Вчера, 02:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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